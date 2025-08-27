Не жалели ни беременных, ни стариков. История днепропетровских маньяков

Садисты из Днепропетровска в свое время потрясли весь мир. Лихая троица пытала и убивала людей без разбора, надеясь спрятаться от расплаты за родительскими связями. Не вышло. Однако новая власть Украины дала преступникам возможность выйти на свободу. Все, что известно о днепропетровских маньяках, — в материале 360.ru.

История днепропетровских маньяков Виктор Саенко, Игорь Супрунюк и Александр Ганжа родились в 1988 году в Днепропетровске. Все трое дружили с детства, были однокашниками. Впервые компания «отличилась» в пятом классе: ребят поймали, когда они бросали камни в проходящий поезд. Но благодаря связям родителей их даже не поставили на учет в детскую комнату милиции. Троица с детства любила фотографироваться и снимать себя на видео. Только вот поводы для этого были жуткими: издевательства над животными, рисование их кровью свастик, вскинутые в нацистском приветствии руки. Супрунюк вообще очень гордился, что родился в один день с Адольфом Гитлером, и несколько раз позировал с фальшивыми усиками а-ля фюрер. К 15 годам подростки уже совсем потеряли страх: однажды избили ребенка, чтобы отобрать у него велосипед, который затем продали. Как минимум двое из троицы — Саенко и Супрунюк — ни в чем не нуждались. У первого отец работал в прокуратуре, у второго мать была высокопоставленной чиновницей, а отец — личным пилотом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Фото: Слева направо: Виктор Саенко, Игорь Супрунюк. Aquí en Vivo / Википедия

Если поначалу садисты мучили, калечили и убивали бездомных кошек и собак, то потом переключились на людей. Но даже когда они на всю жизнь изуродовали лица двоим мальчишкам, никакого наказания не последовало: влиятельные родители легко «отмазали» своих отморозков. Безнаказанность окончательно опьянила маньяков, и они перешли к грабежам с убийствами.

Интересно После выпуска из школы Саенко поступил в Металлургический институт на заочный и работал охранником. Ганжа перебивался случайными заработками. Супрунюк числился безработным, но подрабатывал частным извозом — родители подарили ему зеленый Daewoo. Эту машину маньяки часто использовали во время убийств. После выпуска из школы Саенко поступил в Металлургический институт на заочный и работал охранником. Ганжа перебивался случайными заработками. Супрунюк числился безработным, но подрабатывал частным извозом — родители подарили ему зеленый Daewoo. Эту машину маньяки часто использовали во время убийств.

Выбирали заведомо слабых жертв — стариков, женщин, инвалидов, бродяг. Их забивали арматурой и металлическими трубами, однако некоторым все-таки удавалось отбиться от озверевших бандитов. Тогда Супрунюк придумал использовать молотки и кувалды. Впрочем, ножами и отвертками убийцы тоже не брезговали. Подробности того, что творила троица, страшные и отвратительные — даже сухое перечисление может гарантировать ночные кошмары. Довольно сказать, что они не пощадили даже беременную девушку. Убийцы оборудовали логово в заброшенном здании: там они хранили газетные вырезки о своих преступлениях, фашистские знамена, «сувениры» после своих нападений.

Но главными экспонатами в преступном схроне были фото и видеозаписи злодеяний. Садисты не стеснялись снимать свои преступления и с удовольствием их пересматривали на компьютере, который хранили там же. Был и педантичный список жертв: Супрунюк называл их своими рабами и считал, что в загробной жизни они будут ему служить. В другом укрытии, которое случайно весной 2007 года нашел милицейский патруль, проверяя «заброшки» в поисках наркопритонов, садисты хранили коробки с отрезанными лапами и хвостами животных. А к стене они прибили распятого французского пуделя. Только с марта по июль 2007 года нелюди убили больше 20 человек. Всего же от их рук пострадали около полусотни мужчин и женщин. Ганжа со временем отделился от приятелей, но те и вдвоем справлялись со своим страшным «хобби».

Фото: Кадр из видеозаписи убийц: Супрунюк перед убийством, в желтом пакете спрятан молоток, с которым он напал на жертву. Aquí en Vivo. / Википедия

Поимка убийц Украинская милиция долго отказывалась признавать, что в Днепропетровске орудует шайка садистов. Объясняли это тем, что жертвы были слишком разными. Схожесть почерка в расчет отчего-то не принимали. Но работать все-таки пришлось: появились свидетели преступлений, которые помогли создать фотороботы маньяков. Преступников поймали благодаря их жадности: они сдавали в ломбарды ценные вещи своих жертв, в том числе и мобильные телефоны. При активации одного из устройств сигнал был перехвачен милицией. Сыщики выкупили гаджет. Все контакты на нем были стерты, но остались видео с убийством мужчины и фотографии растерзанных трупов кошек и собак. Садисты не скрывали лиц на видеозаписи, так что Саенко и Супрунюка довольно быстро опознали и задержали. Ошеломленные, они сознались в преступлениях и тут же сдали третьего — Ганжу. Он, кстати, пытался избавиться от краденых телефонов, спустив их в унитаз, но те удалось найти.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com

Приговор для маньяков Судебно-психиатрическая экспертиза признала всю троицу вменяемыми: они отдавали себе отчет в совершении преступлений. За Супрунюком числились 21 убийство, восемь вооруженных ограблений и один случай живодерства. Саенко обвинили в 18 убийствах, пяти ограблениях и одном живодерстве, Ганжу — в двух вооруженных ограблениях. Когда милиция нашла основное логово маньяков, там оказалось достаточно вещественных доказательств: орудия убийств в крови и с отпечатками подозреваемых, а главное — множество фото и видео с мест преступлений. У убийц и их родни хватило наглости заявлять, что это монтаж, а улики сфабрикованы. Несмотря на первоначальные признания, Саенко и Супрунюк перед самым судом принялись отрицать свою вину. Они откровенно тянули время: то соглашались с обвинениями, то отказывались от своих слов, заявляя, что их пытками заставили пойти на самооговор.

Фото: Julian Stratenschulte / www.globallookpress.com

Между тем эксперт подтвердил подлинность кадров преступлений, а также то, что их никто не изменял. У всех, кто присутствовал на процессе, кровь стыла в жилах от просмотра многочисленных фото и видео, которые сняли садисты. Люди не выдерживали и отворачивались или закрывали глаза — иные пытки были под стать палачам-гестаповцам, которыми так восхищались убийцы. Многие украинцы опасались, что маньяки получат слишком легкое наказание, а то и вовсе оправдательные приговоры — их «крутые» родители не скупились на адвокатов. Однако ни они, ни многочисленные апелляции, ни жалобы в Европейский суд по правам человека не помогли. Саенко и Супрунюк получили пожизненное заключение, Ганжа — девять лет лишения свободы.

Фото: Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

Маньяки в кино Многие из жутких видео маньяков попали в интернет. Эти ролики и история молодых убийц так впечатлили чилийцев, что они посвятили украинской троице документальный сериал-расследование «Маньяки с молотками». Ради этого журналисты даже отправились в Днепропетровск и поговорили с очевидцами событий. Провести интервью с преступниками киношникам не удалось: отказали украинские власти. Но чилийцы смогли раздобыть множество фото- и видеоматериалов садистов, в том числе записи на мобильный телефон одного из убийств. Саенко и Супрунюк молотком сбили с велосипеда проезжавшего мимо мужчину, затем били по голове, резали ножом и в итоге обезглавили. Документалисты признались, что показали это видео чилийскому режиссеру фильмов ужасов Хорхе Ольгину (не футболисту!). Мастер хоррора был настолько шокирован, что не смог досмотреть до конца. Примерно те же чувства испытал корреспондент The Times, который неосторожно посмотрел ролик в интернете.

Фото: Xing Guangli / www.globallookpress.com

Жизнь после приговора Ганжа полностью отбыл свой срок наказания и вышел на свободу. Он женился, стал отцом двоих детей. Говорят, что соседи знают его историю, но сейчас, по их мнению, он исправился. Общаться с журналистами и показывать свое лицо мужчина отказывается. Супрунюк, по непроверенным данным, отбывал наказание в блоке для пожизненно осужденных СИЗО Днепропетровска. Саенко поместили в тюрьму Кривого Рога. Он было начал из-за решетки переписываться с девушкой, но та прекратила общение, когда узнала, за что сидит ее адресат.

Интересно Днепропетровский СИЗО основали в 1912 году как царскую тюрьму. В советские времена туда свозили «смертников» со всей Южной и Восточной Украины и приводили в исполнение приговоры. На территории изолятора расположена специальная психиатрическая больница строгого режима для преступников со всей Украины, которых суд признал невменяемыми и определил принудительное лечение как меру наказания. А также блок для пожизненно осужденных. В 2011 году в заведении открыли православный храм. Днепропетровский СИЗО основали в 1912 году как царскую тюрьму. В советские времена туда свозили «смертников» со всей Южной и Восточной Украины и приводили в исполнение приговоры. На территории изолятора расположена специальная психиатрическая больница строгого режима для преступников со всей Украины, которых суд признал невменяемыми и определил принудительное лечение как меру наказания. А также блок для пожизненно осужденных. В 2011 году в заведении открыли православный храм.

Несмотря на пожизненный срок, маньяки все же смогли выйти на свободу: после начала СВО они заключили контракт с ВСУ в рамках украинской мобилизации осужденных. Вот только воевать садисты не стали — они попросту сбежали из части, прихватив с собой казенное оружие. Полиция подозревает, что преступники могли уехать в соседний регион.