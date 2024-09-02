«Днепропетровские маньяки» сбежали вместе с оружием, подписав контракт с ВСУ

ВО: на Украине ищут «днепропетровских маньяков», сбежавших из тюрьмы с оружием

На Украине объявили в розыск двоих пожизненно осужденных, сбежавших с оружием после подписания контракта с ВСУ. Об этом сообщило издание «Военный обозреватель» .

Оно привело ориентировку на разыскиваемых. Ими оказались Виктор Саенко и Игорь Супрунюк, оба 1988 года рождения и отбывали наказание в Днепропетровской области. По данным полиции, они уже могли сбежать в соседний регион.

Саенко и Супрунюк более известны как «днепропетровские маньяки». Они орудовали в родном городе в 2007 году, их жертвами только по официальным данным стал 21 человек. В 2009 году обоих убийц приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что из села Сычавка в 40 километрах от Одессы сбежали с оружием трое заключенных, которых завербовали в ВСУ.