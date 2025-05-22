Сегодня 16:57 Дипломатов Израиля расстреляли в США. Почему уши растут из Лондона и все это не ради Газы 0 0 0 Фото: Juan Barbosa / www.globallookpress.com Происшествия

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Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне у всех на глазах. Погибшие были парой и собирались сыграть свадьбу. Преступник открыл огонь по влюбленным, когда они выходили из еврейского музея. При этом убийца скандировал лозунги в поддержку Палестины. Какими могут быть последствия случившегося, разбирался 360.ru.

Израильских дипломатов расстреляли у выхода из еврейского музея Стрельба возле музея началась примерно в 21:15 по местному времени (в 04:15 по московскому 22 мая). Жертвами стали мужчина и женщина. По словам главы дипмиссии Йехиэля Лайтера, это была влюбленная пара. Они готовились к помолвке в Иерусалиме, жених даже купил кольцо. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 30-летний Элиас Родригес.

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Начальник полиции Вашингтона Памела Сит сообщила СМИ, что незадолго до убийства дипломатов стрелок слонялся возле музея, а расстреляв пару, бросился внутрь здания.

Там, по данным CNN, с Родригесом успела поговорить очевидица, которая сначала не поняла, что перед ней преступник. Женщина начала спрашивать, все ли с ним в порядке, но тот в ответ только сбивчиво повторял, чтобы на место вызвали правоохранителей.

Он снова и снова бормотал: «Позвоните в полицию». Он сказал, что все в порядке. Затем я спросила, ранен ли он. Он сказал, что нет.

Там же его и задержали. Увидев полицейских, стрелок начал кричать: «Свободу Палестине!» — а на допросе заявил, что убил сотрудников израильского посольства «ради Газы».

Фото: Hu Yousong / www.globallookpress.com

Реакция США и Израиля на убийство дипломатов Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после расправы с парой приказал усилить меры безопасности в дипмиссиях страны по всему миру. Также он переговорил с послом страны в США Йехиэлем Лайтером. Тот предоставил ему обновленные данные об убийстве. Еще одна беседа Нетаньяху была с генпрокурором США Пэм Бонди. Она, как и посол Лайтер, передала ему всю известную на тот момент информацию.

Фото: CNP_AdMedia / www.globallookpress.com

В своем официальном заявлении премьер указал, что сейчас весь мир становится свидетелем «ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль».

Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними необходимо бороться до самого конца. Биньямин Нетаньяху

Лидер США Дональд Трамп резко высказался о гибели сотрудников посольства в своей соцсети Truth Social. «Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться», — написал он. Также республиканец подчеркнул, что в Штатах нет места ненависти и радикализму. Госсекретарь США Марко Рубио назвал преступление близ еврейского музея актом «трусливого антисемитского насилия». Он пообещал, что американские правоохранители несомненно найдут всех причастных к происшествию и виновные получат по заслугам.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Теперь, судя по всему, Штаты ждет нарастание борьбы с пропалестинскими, антиизраильскими настроениями, которой республиканцы начали заниматься ранее. «Это могут быть и расследования против тех организаций, которые проводят пропалестинские протесты, и лишение финансирования и федеральных грантов университетов, где они проходили, и так далее», — пояснил в беседе с 360.ru американист Малек Дудаков.

Также политолог отметил, что, хотя это убийство было политическим, оно вряд ли сможет смягчить отношение Европы к Израилю. А последняя настроена против него достаточно жестко и даже пыталась вводить какие-то санкции.

Фото: www.globallookpress.com

«Да, есть довольно серьезный раскол в израильском вопросе между США и Европой, но все-таки Штаты настроены мягко по отношению к Израилю и оставлять его с кем-то один на один не собираются. Но я не думаю, что случившееся повлияет на позицию западных стран», — добавил специалист.

Кто стоит за убийством сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне По мнению политолога Вадима Сипрова, на дипломатических отношениях Штатов и Израиля случившееся не скажется никак. Они, напротив, сейчас выравниваются, входят в те рамки, которые сложились исторически, по крайней мере, с 50-х годов прошлого века. А вот это в том числе могло быть мотивом убийства пары.

Фото: www.globallookpress.com

«Предполагаю, что дипломатов убили не какие-то патриоты Палестины, защитники прав арабского населения, не какие-то сторонники исполнения резолюции ООН о создании на данной территории двух государств — еврейского и арабского», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Это сделали те политические силы, которые, во-первых, инициировали атаку ХАМАС на территорию государства Израиль в 2023 году. Это сделали те, кто является действительными противниками создания двух государств и исполнения резолюции ООН. Это сделали те политические силы, которые заинтересованы в уничтожении Израиля. Вадим Сипров

Тут же политолог напомнил слова покойного Генри Киссинджера, бывшего советника по национальной безопасности и госсекретаря США, который примерно 13 лет назад прогнозировал, что Израиль к настоящему времени прекратит свое существование.

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage / www.globallookpress.com

«Возможно, в этом есть какие-то элементы конспирологии, но те провокационные действия, которые предпринял ХАМАС на фоне охлаждения отношений между Израилем и администрацией Байдена, вполне себе укладываются в логику, направленную на ликвидацию еврейского государства», — пояснил собеседник 360.ru.

Это делается в интересах некоторых англо-американских элитных групп, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе. С учетом того, что ХАМАС — британский проект, можно предположить, что и в данном случае уши растут из Лондона.

Почему это убийство и против России тоже

Сипров убежден: убийца стрелял не только в израильских дипломатов, но и, выражаясь образно, и в политический курс администрации Дональда Трампа: «Это были выстрелы из прошлого».

Фото: CNP_AdMedia / www.globallookpress.com

И сделали это те люди, которые занимают позицию, прямо противоречащую не только национальным интересам и Израиля, и Соединенных Штатов, но и российским интересам тоже, указал он. Тут же эксперт напомнил, что в феврале этого года обе страны совершенно внезапно заблокировали в ООН принятие откровенно антироссийской резолюции по украинской тематике.

Это очень любопытный и важный момент. Ведь такого, чтобы и США, и Израиль голосовали либо в интересах России, либо в интересах Советского Союза, в истории не было никогда.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Но мир меняется. И эти совершенно зверские, совершенно дикие политические убийства направлены на то, чтобы затормозить объективный процесс перемен в интересах национальных государств. Вне зависимости относятся они к западной цивилизации, к евразийским цивилизациям, будь то Русский мир, будь то Китай», — объяснил Сипров. По его мнению, на это идут те, кто больше всего боится того, что суверенные государства начнут проводить политику в национальных интересах. Их цель — преследовать исключительно свои интересы: глобалистские, направленные на размывание национальных государств. «И сейчас эта публика окопалась в Лондоне, мы это видим на примере и украинского кризиса, и кризиса на Ближнем Востоке, и ряда других конфликтов», — заключил политолог.