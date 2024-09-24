Дихлофос: что это такое и как семья из Красноярского края могла отравиться им

Прокуратура и Следственный комитет Красноярского края заявили, что вещество, входящее в состав средств от насекомых, могло стать причиной отравления многодетной семьи. О каком именно инсектициде идет речь — правоохранительные органы не уточнили. Предположительно, накануне трагедии родители обработали дом дихлофосом. Что это за средство и действительно ли им можно отравиться насмерть, разбирался 360.ru.

Что такое дихлофос Дихлофос (ДДВФ) — действующее вещество инсектицидных средств широкого спектра применения. Его используют для уничтожения тараканов, клопов, клещей, тли, муравьев, молодых личинок и взрослых особей чешуекрылых и мух. По информации Telegram-канала «Shot Проверка», последний раз семья из красноярского села Красная Сопка, в которой загадочным образом погибли четыре ребенка, обрабатывала дом от мух 20 сентября. В шесть часов утра на следующий день дети пожаловались на сильную боль внизу живота. Затем они один за другим потеряли сознание.

Допрошены родители детей. По словам женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. В течение дня 20 сентября вся семья употребляла в пищу пельмени, вечером — приготовленную курицу с картошкой и пельмени. Женщина исключает попадание в пищу во время приготовления блюд опасных для жизни веществ. Кроме того, мужчина и женщина сообщили, что отец детей обрабатывал помещение дома инсектицидным средством дихлофос, после обработки помещение незначительно проветривалось. Обработку дихлофосом от насекомых проводили регулярно. Утром 21 сентября взрослые и дети почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В итоге дети погибли, а родители получили сильнейшее отравление. Поначалу следователи рассматривали разные версии — от некачественных продуктов питания до яда, попавшего в еду при готовке. Теперь главная возможная причина — отравление аэрозольным препаратом от насекомых. То есть дети и взрослые могли надышаться токсичными соединениями, которые содержит дихлофос. В пробах рвотных масс эксперты выявили следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.

Могла ли красноярская семья отравиться дихлофосом «То, что случилось в Красноярском крае, — токсическое отравление, совершенно точно. Дозы вредных веществ, которые могут убить человека, зависят от возраста пострадавших. Ребенку нужно совсем немного токсичных веществ», — рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Часто люди для борьбы с насекомыми раскладывают дополнительно борную кислоту. «Наверное, насекомые сильно досаждали семье, раз они пошли на такое. Ведь тараканы питаются крошками на столе, оставляют свои экскременты, тоже заразные», — отметила врач.

Фото: РИА «Новости»

Вероятно, маленькие дети такой интоксикации просто не перенесли — им хватило небольшой дозы токсичных веществ. Дихлофос — яд, вредящий человеку в любом количестве. «Важная своевременная детоксикация: чем раньше начинается лечение, тем быстрее человек восстановится. Однако детей в живых уже нет, и мы только сейчас узнали, что причиной их смерти мог быть дихлофос. Пострадавшим можно прокапывать физраствор или антидот, который поможет в выздоровлении», — уточнила эксперт.

Что говорят дезинсекторы «Я думаю, что в место, где в доме этой семьи лежали приправы, могли попасть яды в виде специй. Даже мы, специалисты, ими пользуемся — например, для борьбы с грызунами. От тараканов или мух применяют белые сыпучие порошки», — рассказал 360.ru дезинсектор и руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков. Есть вероятность, что в желудок родителей и детей попали именно острые пестициды или яды, добавил эксперт.

Фото: Soeren Stache/dpa / Global Look Press

«Детский организм этого не выдержал, а взрослый смог. Возможно, родители выпили что-то нейтрализовавшее действие яда», — предположил эксперт. Но чтобы отравиться дихлофосом, нужно создать высокую концентрацию в воздухе при его распылении. Средство «Варан», баллончик которого нашли в доме, сильно пахнет и может вызвать ожог слизистых, что приводит к слезотечению и затруднению дыхания. Если такой спрей распылить на стол, уже через три минуты он испарится — это летучее вещество.

Это бытовой дихлофос, поэтому от его распыления можно отравиться. Но смерть ребенка он вряд ли вызовет — концентрация не позволит. Могут быть кожный дерматит, рвота, кашель. Алексей Меньшиков

Дезинсектор подчеркнул, что следствие выяснит настоящую причину смертей. Однако, по мнению Меньшикова, дело не в дихофосе, а в яде, попавшем в организм с пищей. «Что-то перепутали и посыпали этим еду», — заключил собеседник 360.ru.

Фото: Andre Lucas/dpa / Global Look Press

Как безопасно пользоваться дихлофосом Непрофессиональный дихлофос — аэрозольный пестицид в низкой концентрации. Его продают в различных хозяйственных универсамах. Такое средство, например, используют в быту для травли мух на окне или чтобы протравить газовую плиту на кухне.

Безопасно обработать помещение возможно. Предварительно нужно удалить из дома аллергиков, детей, людей в возрасте, животных. Человек, который будет этим заниматься, должен надеть защитную одежду, маску, фильтры. Алексей Меньшиков

Люди часто покупают дихлофос, но по большей части он бесполезен — насекомые просто привыкают к этому инсектициду. «Дома мебель впитывает вредные вещества, поэтому их концентрация снижается», — подытожил Меньшиков.