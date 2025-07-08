Девушка Старовойта впервые дала комментарий после его гибели. Она отказалась от помощи

Девушка экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые после его гибели прокомментировала случившееся. Она также дала показания следственным органам.

Полина — девушка и ассистентка Старовойта — длительное время провела на месте происшествия. Она пережила эмоциональное потрясение, но при этом оказывала всяческое содействие следствию. После дачи показаний она уехала на служебном автомобиле Aurus. Журналистам kp.ru удалось связаться с девушкой — она ответила подавленным голосом. «Спасибо. Мне не нужна помощь», — коротко сказала Полина и положила трубку.

Что известно о девушке Старовойта Имя ассистентки бывшего министра получило широкую огласку в Сети после гибели Старовойта. Известно, что Полина закончила Курский государственный медицинский университет в июле 2024 года, диплом ей вручал лично Старовойт. Местные жители назвали 25-летнюю Полину «первой леди Курска». Год назад девушка переехала в Москву одновременно с назначением Старовойта на должность главы Минтранса. Сам экс-губернатор был в разводе, от брака у него остались две дочери. В 2020 году его бывшая супруга Светлана вошла в топ-10 самых состоятельных жен чиновников.

Фото: РИА «Новости»

Гибель Старовойта Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. В тот же день стало известно о его гибели. Основная версия — самоубийство. Произошедшее всколыхнуло общественность. Появилось предположение, что чиновник свел счеты с жизнью из-за уголовного дела о крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По данным СМИ, Старовойту грозило до 20 лет лишения свободы за мошенничество и превышение полномочий. Показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный в апреле этого года. Тело экс-министра нашли в одном из парков в Одинцове. На место прибыли следователи и правоохранители. Последнее сообщение Старовойт отправил охране. Он объяснил, где и во сколько его забрать. На месте случившегося нашли наградной пистолет МВД. Предположительно, оружие принадлежало Старовойту.