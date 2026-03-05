Приключение обернулось кошмаром. Девочке из Краснодара оторвало палец на квесте
В Краснодаре девочке-подростку оторвало палец на квесте в честь дня рождения
Школьница лишилась фаланги пальца во время квеста в Краснодаре. Несмотря на травму, организаторы не остановили мероприятие и не вызвали скорую, а палец почти три часа пролежал под ногами сотрудников.
Что произошло
«1 марта 2026 года моя дочь пошла на день рождения к подруге. То, что должно было быть веселым приключением, обернулось кошмаром», — рассказала 360.ru мать пострадавшей.
Она отметила, что аниматор захлопнул дверь прямо по безымянному пальцу на правой руке ребенка. Удар оказался такой силы, что фалангу буквально оторвало.
«Вместо того чтобы остановить игру, вызвать скорую и сообщить родителям, сотрудники продолжили квест. Ребенку просто прикрыли рану куском ваты», — возмутилась женщина.
По ее словам, сотрудники даже не подобрали оторванную фалангу, просто бросив ее в дверном проеме.
«Домой дочь вернулась сама, в 15:45. Увидев травму, я в шоке повезла ее в больницу. Только тогда, понимая, что каждая минута на счету (палец можно прижить в первые часы), моя старшая дочь начала обзванивать организаторов», — добавила собеседница 360.ru
В итоге палец пролежал в квест-центре почти три часа, в больницу его привезли только к 17:30.
«Из-за этого преступного промедления операция началась с критическим опозданием. Ребенок пережил ад. Сейчас у дочери сложный восстановительный период, и прогнозы врачей далеко не радужные», — призналась она.
В ситуации разбирается прокуратура
Мать пострадавшей девочки задалась вопросом, почему сотрудники квест-центра не вызвали скорую и не связались с родственниками. Она назвала недопустимой ситуацию, когда квест продолжается, несмотря на то что несовершеннолетний посетитель истекает кровью.
По факту случившегося начала проводить проверку городская прокуратура. Она даст оценку соблюдению требований законодательства в деятельности ИП, проводящего квесты.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Происшествие также прокомментировал 360.ru владелец квест-центра Андрей.
«Ситуация слишком раздута, очень преувеличена. На самом деле обстоятельства далеко не такие. В данный момент мы предоставляем сотрудникам правоохранительных органов всю информацию и с камер, и звуковую», — подчеркнул он.
Предприниматель добавил, что на объекте уже находятся правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося.