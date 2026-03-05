Приключение обернулось кошмаром. Девочке из Краснодара оторвало палец на квесте

В Краснодаре девочке-подростку оторвало палец на квесте в честь дня рождения

Школьница лишилась фаланги пальца во время квеста в Краснодаре. Несмотря на травму, организаторы не остановили мероприятие и не вызвали скорую, а палец почти три часа пролежал под ногами сотрудников.

Что произошло

«1 марта 2026 года моя дочь пошла на день рождения к подруге. То, что должно было быть веселым приключением, обернулось кошмаром», — рассказала 360.ru мать пострадавшей.

Она отметила, что аниматор захлопнул дверь прямо по безымянному пальцу на правой руке ребенка. Удар оказался такой силы, что фалангу буквально оторвало.

«Вместо того чтобы остановить игру, вызвать скорую и сообщить родителям, сотрудники продолжили квест. Ребенку просто прикрыли рану куском ваты», — возмутилась женщина.

По ее словам, сотрудники даже не подобрали оторванную фалангу, просто бросив ее в дверном проеме.

«Домой дочь вернулась сама, в 15:45. Увидев травму, я в шоке повезла ее в больницу. Только тогда, понимая, что каждая минута на счету (палец можно прижить в первые часы), моя старшая дочь начала обзванивать организаторов», — добавила собеседница 360.ru

В итоге палец пролежал в квест-центре почти три часа, в больницу его привезли только к 17:30.

«Из-за этого преступного промедления операция началась с критическим опозданием. Ребенок пережил ад. Сейчас у дочери сложный восстановительный период, и прогнозы врачей далеко не радужные», — призналась она.