Дети России в опасности. После надругательства мигрантами над четырехлетней девочкой Ярошенко призвал действовать
Политолог Ярошенко счел, что за изнасилование девочки ответственны работодатели
В Калужской области двое школьников-мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку на детской площадке. Кто понесет ответственность за это преступление, и кого накажут — разбирался 360.ru.
Кто напал на девочку
О надругательстве рассказал общественности глава Калужской области Владислав Шапша. Мигранты-преступники еще не вышли из школьного возраста — младшему всего девять лет, старшему исполнилось одиннадцать.
Предварительно, девочка гуляла во дворе с папой. Мужчина отвлекся на беседу с соседом, мигранты воспользовались моментом и увели его дочь.
Позднее стало известно, что юные преступники прибыли в регион из Таджикистана вместе с родителями. Один из мальчиков ранее уже был замечен в попытке насилия над первоклассницей, но тогда его лишь исключили из школы.
Виноваты не мигранты?
Политический аналитик Алексей Ярошенко в беседе с «Царьградом» объяснил, кто ответственен за это зверское преступление и кого за него накажут. Он убежден, что в случившемся виноваты не только сами юные нарушители, но и те, кто создал условия для этой трагедии.
По его словам, ответственность за страшное преступление несут люди, которые обеспечили работой родителей малолетних врагов общества.
Ярошенко указал и на связь между экономическими интересами и преступлениями.
Россию накачивают иноземцами
По словам аналитика, массовый приток мигрантов в Россию во многом искусственно поддерживается коррупционными схемами. Ярошенко описал типичную практику: на предприятии увольняют местных работников, получающих 50 тысяч рублей, и заменяют их мигрантами-вахтовиками.
Формально новым сотрудникам начисляют 100 тысяч, но половина суммы оседает в карманах менеджеров, агентств и чиновников. Итог — мигранты работают за те же 50 тысяч, а цены растут, подрывая экономику.
Разоблачение обмана
«Нас обманывают, утверждая, что без мигрантов экономика России рухнет», — категорично заявил Ярошенко.
Он считает, что приезжие искусственно вытесняют россиян из целых отраслей, таких как доставка. Заработки там высоки — до 300–400 тысяч рублей в месяц, — но граждане России не могут устроиться из-за языкового и культурного барьера, созданного все теми же мигрантами.
Как отреагировали власти
Малолетних насильников полиция оперативно задержала. Преступников направили в центр содержания несовершеннолетних. Их родители переехали в учреждение для иностранных граждан. С некоторой долей вероятности, мигрантов депортируют — решение по данному вопросу еще не приняли.