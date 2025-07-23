Сегодня 21:05 Дети России в опасности. После надругательства мигрантами над четырехлетней девочкой Ярошенко призвал действовать Политолог Ярошенко счел, что за изнасилование девочки ответственны работодатели 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Происшествия

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В Калужской области двое школьников-мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку на детской площадке. Кто понесет ответственность за это преступление, и кого накажут — разбирался 360.ru.

Кто напал на девочку О надругательстве рассказал общественности глава Калужской области Владислав Шапша. Мигранты-преступники еще не вышли из школьного возраста — младшему всего девять лет, старшему исполнилось одиннадцать. Предварительно, девочка гуляла во дворе с папой. Мужчина отвлекся на беседу с соседом, мигранты воспользовались моментом и увели его дочь. Позднее стало известно, что юные преступники прибыли в регион из Таджикистана вместе с родителями. Один из мальчиков ранее уже был замечен в попытке насилия над первоклассницей, но тогда его лишь исключили из школы.

Фото: РИА «Новости»

Виноваты не мигранты? Политический аналитик Алексей Ярошенко в беседе с «Царьградом» объяснил, кто ответственен за это зверское преступление и кого за него накажут. Он убежден, что в случившемся виноваты не только сами юные нарушители, но и те, кто создал условия для этой трагедии. По его словам, ответственность за страшное преступление несут люди, которые обеспечили работой родителей малолетних врагов общества. Ярошенко указал и на связь между экономическими интересами и преступлениями. Россию накачивают иноземцами По словам аналитика, массовый приток мигрантов в Россию во многом искусственно поддерживается коррупционными схемами. Ярошенко описал типичную практику: на предприятии увольняют местных работников, получающих 50 тысяч рублей, и заменяют их мигрантами-вахтовиками.

Фото: РИА «Новости»

Формально новым сотрудникам начисляют 100 тысяч, но половина суммы оседает в карманах менеджеров, агентств и чиновников. Итог — мигранты работают за те же 50 тысяч, а цены растут, подрывая экономику. Разоблачение обмана «Нас обманывают, утверждая, что без мигрантов экономика России рухнет», — категорично заявил Ярошенко. Он считает, что приезжие искусственно вытесняют россиян из целых отраслей, таких как доставка. Заработки там высоки — до 300–400 тысяч рублей в месяц, — но граждане России не могут устроиться из-за языкового и культурного барьера, созданного все теми же мигрантами. Как отреагировали власти Малолетних насильников полиция оперативно задержала. Преступников направили в центр содержания несовершеннолетних. Их родители переехали в учреждение для иностранных граждан. С некоторой долей вероятности, мигрантов депортируют — решение по данному вопросу еще не приняли.