Родители одного из малолетних калужских насильников находились в России незаконно

Родители одного из малолетних мигрантов, надругавшихся над девочкой в Боровском районе Калужской области, нарушили правила пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Их задержали и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Решается вопрос о депортации из России в Таджикистан. Жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает. Расследуются и другие обстоятельства произошедшего.

О происшествии накануне вечером сообщил губернатор области Владислав Шапша. По его словам, власти оказывают всю возможную помощь следствию, чтобы наказание было неизбежным и как можно более скорым.

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей-мигрантов, дети которых прогуливают школу. По мнению авторов инициативы, в противном случае возрастает риск роста этнической преступности.