«Дети кричали». Соседи не смогли спасти из пожара бабушку и двух ее внучек из-за новой двери

Стали известны подробности гибели в пожаре бабушки и двух ее внучек в Волгограде

Пожар в девятиэтажке в Волгограде унес жизни бабушки и ее маленьких внучек, четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СК по региону , очаг возгорания находился в детской комнате.

Что произошло

Пожар разгорелся в квартире в девятиэтажном доме на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Огонь распространился на площади пять квадратных метров, очаг находился на втором ярусе детской кровати.

В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и девять единиц техники. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и двух трехлетних девочек. Со слов соседей, одна из девочек умерла сразу, а другая скончалась в карете скорой помощи.

После пожара в больницу отправили четырехлетнего мальчика. Пожар полностью уничтожил квартиру.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи пытались помочь

Местные жители рассказали изданию V1.ru, как начался пожар.

«В 15:30 это примерно началось. Почувствовали запах гари. Нам позвонил слесарь в дверь. Он увидел дым с кондиционера во дворе», — сообщили соседи.

Жительница дома попыталась взломать дверь топором. Как отметила очевидица, эту дверь поставили около месяца назад, в ней было очень много затворов. Жильцы слышали крики детей, но не смогли им помочь.

«Дети кричали. Собака лаяла. А бабушку не слышно было. Я начала воду плескать», — рассказала соседка.