Скот уже пал, дальше будет хуже: десятки ягнят насмерть замерзли на ферме под Красноярском

Разлившийся ручей затопил крестьянские хозяйства в Березовском районе Красноярского края. Вода поднялась в полях и проникла в сараи, где насмерть замерзли 40 ягнят и 10 овец. По словам владельца пострадавшего хозяйства Олега Онищенко, это только начало большой экологической катастрофы.

Он пояснил, что на этих землях раньше находился каскад озер, которые использовали для регулирования ручья Сухой Лог. Фермеры проработали канаву, чтобы вода сбрасывалась и уходила подальше от полей. Один из владельцев устроил на своем участке свалку из строительного мусора. Дамба заблокировала ход воды.

«Это экологическая катастрофа. Все поле, которое я готовил для посева картошки, заливается водой. Ферма с мелким рогатым скотом заливается. Мы не смогли в морозы проехать и накормить скот. У нас замерзли порядка 40 ягнят и 10 овцематок, потому что вода подступила», — заявил Онищенко.

Фермер добавил, что это только начало больших проблем: скапливающаяся вода снесет не только хозяйства, но и дорогу. Уже сейчас ручей добрался до местной станции.

«Проблема еще в том, что у нас там стоят канализационные колодцы, которые качают фекалии с Зыково. И их сейчас тоже начнет заливать», — предупредил Онищенко.

Он подчеркнул, что с владельцем захламленного участка говорили, но в ответ услышали, что на своей земле он делает все, что захочет.