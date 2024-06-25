Сегодня 15:20 Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море Спасатель Гофштейн: бороться с морским тягуном и нырять бесполезно 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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В России наступили купальный сезон и пора отпусков. Вода прогрелась, желающих остудиться становится все больше. Однако, отдыхая у моря или океана, важно не забывать о риске появления тягунов. Что это за природное явление, как от него спастись и чем помочь человеку, которого затянуло в воду, — в материале 360.ru.

Несчастный случай в Сочи Двадцатилетняя Диана из Липецкой области 16 июня утонула в Сочи из-за сильных волн. Она всю жизнь мечтала о море, долго копила на поездку. Во время шторма девушка вместе с одним из приятелей, с которыми приехала отдыхать, вышла к морю. Несмотря на шторм, молодые люди не уходили на безопасное расстояние. В какой-то момент волна накрыла отдыхающих с головой, а когда вода ушла, Диана пропала. Молодой человек пытался найти свою спутницу, нырял, звал на помощь. Другой, который все это время оставался на береге, побежал искать спасателей, которых по какой-то причине на посту не было. В результате тело девушки нашли через пять дней.

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Что такое морской тягун Морской тягун — один из видов прибрежных течений, направленных под прямым углом от берега к морю. Он возникает во время отлива, когда вода уходит от берега обратно на глубину. Скорость может достигать двух-трех метров в секунду. Тягуны также называют отбойным или разрывным течением, отбойной волной. Это явление возникает на море очень часто. «Оно связано с температурой воды и ветром», — отметил в разговоре с 360.ru заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Фото: IMAGO/W.Simlinger / Global Look Press

Когда и где чаще всего возникают тягуны Чаще всего отбойное течение встречается на море или океане, где происходят отливы. Гофштейн уточнил, что тягуны возникают на курортах Черного моря, например, в Турции, Анапе, Геленджике.

Интересно Наиболее опасны для человека тягуны мелководья, у пологих, низинных берегов с песчаными косами, мелями и островками. Из-за таких препятствий давление воды повышается, формируется быстрина. По ней вода устремляется в море с большой скоростью, образуя течение, которое может унести купальщика. Поэтому нельзя плавать в узких проливах между островами и косами. Наиболее опасны для человека тягуны мелководья, у пологих, низинных берегов с песчаными косами, мелями и островками. Из-за таких препятствий давление воды повышается, формируется быстрина. По ней вода устремляется в море с большой скоростью, образуя течение, которое может унести купальщика. Поэтому нельзя плавать в узких проливах между островами и косами.

«Человека тянет в море очень быстро, он пытается выплыть на берег, ничего не получается. Может просто не хватить сил», — предупредил Гофштейн. Спустя некоторое время морской тягун ослабевает. Можно ошибочно подумать, что он совсем прошел, поскольку непонятно, когда волна перестанет тянуть от берега и куда может унести.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

При каких волнах нельзя купаться Верный признак тягуна — пенная и кружевная полоса, тянущаясяв море. Длина может составлять 20-30 метров, это явление легко заметить с берега, добавил Гофштейн.

Так природа подает сигнал человеку: не лезь — утонешь. Александр Гофштейн

Может быть обратная картина: кругом волны, пены, а в середине — полоса «спокойной» воды. Это и есть область отбойного течения. Разрыв может достигать 5-10 метров, иногда — 50.

Меня засосал тягун — как спастись? «Единственный вариант спастись — плыть поперек волны. Тягун — неширокое течение, как правило, от 10 до 50 метров, может быть и пять. Оно быстро заканчивается, если уплывать параллельно берегу», — отметил спасатель.

Фото: Freepik

Как только пловец выберется из тягуна, можно спокойно следовать к берегу. «Нырять бесполезно, так как это не водоворот. Тягун тянет в глубину метра на три-четыре, куда не нырнешь и откуда не выберешься. Тем более что непонятна ширина течения», — заметил эксперт.

Интересно Не нужно паниковать, бороться, пытаться махать руками и ногами, плыть к берегу. Следует грести вдоль тягуна, то есть параллельно берегу. Не нужно паниковать, бороться, пытаться махать руками и ногами, плыть к берегу. Следует грести вдоль тягуна, то есть параллельно берегу.

Человека засосал тягун — что делать? Помогать попавшему в отбойное течение не слишком хорошая идея, предупредил спасатель. Дело в том, что тягун может утащить в море и утопающего, и его спасителя.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«Лучше кричать ему, махать руками и указывать направление, куда плыть — то есть сначала поперек течения, потом к берегу», — подчеркнул Гофштейн. Никто не может предположить, чем закончится борьба человека со стихией, хватит ли у него сил, умения, воли, смелости. Поэтому важно оповестить как можно больше людей о случившемся, позвонить спасателям, которые должны быть неподалеку. Профессионалы знают, как спасти пловца.