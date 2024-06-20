В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Депутат Удальцова предложила запретить иностранцам работать в такси
Иностранцам могут запретить работать водителями такси по всей России. Обсудить такую инициативу предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Об этом сообщила «Российская газета».
Запрет на работу иностранцев в такси уже действует в 16 регионах России. По словам Удальцовой, эта мера показала свою эффективность. Например, в Челябинской области после введения такого запрета преступность снизилась на 40%.
Ранее фракция СРЗП предложила законопроект о запрете на работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе, в такси. Анастасия Удальцова выразила уверенность, что законопроект можно доработать и вернуться к нему.
В начале мая мигрантам запретили работать таксистами в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Прежде чем подписать постановление, губернатор провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов проголосовали 82% подписчиков. Роман Старовойт допустил, что в будущем запрет может распространиться и на другие отрасли экономики.