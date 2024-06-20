В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

Иностранцам могут запретить работать водителями такси по всей России. Обсудить такую инициативу предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Об этом сообщила «Российская газета» .

Запрет на работу иностранцев в такси уже действует в 16 регионах России. По словам Удальцовой, эта мера показала свою эффективность. Например, в Челябинской области после введения такого запрета преступность снизилась на 40%.

Ранее фракция СРЗП предложила законопроект о запрете на работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе, в такси. Анастасия Удальцова выразила уверенность, что законопроект можно доработать и вернуться к нему.

В начале мая мигрантам запретили работать таксистами в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Прежде чем подписать постановление, губернатор провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов проголосовали 82% подписчиков. Роман Старовойт допустил, что в будущем запрет может распространиться и на другие отрасли экономики.