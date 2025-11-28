Мать и нерожденный ребенок погибли в Железноводске: что скрывает роддом?

Беременная женщина и ребенок погибли в роддоме Железноводска. До сих пор неизвестно, что там произошло на самом деле. Подробности — в материале 360.ru.

Странная смерть и попытка замять дело

Семья, которая ждала ребенка, вела здоровый образ жизни, будущая мама Мария регулярно ходила гулять на гору Машук, рассказал 360.ru супруг Денис. Беременность протекала без патологий — это должен был быть второй ребенок в семье.

«Первого ребенка она родила самостоятельно, без всяких проблем в городе Пятигорске. А вот второго… Тоже должно было быть все чудесно. Ночью 25 июля, где-то часов в 12, Маша мне сказала: „Денис, у меня какое-то подозрение, в животе зуд. Возможно, сегодня, будем уже рожать“», — поделился вдовец.

Марию отвезли в роддом Железноводска, где была договоренность с докторами. В 02:15 супруги еще переписывались: жена сообщила, что ждет дежурного врача. Это было последнее сообщение. В 06:40 Денису сообщили, что ни мать, ни ребенок не выжили.