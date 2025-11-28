Мать и нерожденный ребенок погибли в Железноводске: что скрывает роддом?

Житель Ставрополья рассказал о смерти жены и ребенка в роддоме Железноводска

IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish/www.globallookpress.com

Беременная женщина и ребенок погибли в роддоме Железноводска. До сих пор неизвестно, что там произошло на самом деле. Подробности — в материале 360.ru.

Странная смерть и попытка замять дело

Семья, которая ждала ребенка, вела здоровый образ жизни, будущая мама Мария регулярно ходила гулять на гору Машук, рассказал 360.ru супруг Денис. Беременность протекала без патологий — это должен был быть второй ребенок в семье.

«Первого ребенка она родила самостоятельно, без всяких проблем в городе Пятигорске. А вот второго… Тоже должно было быть все чудесно. Ночью 25 июля, где-то часов в 12, Маша мне сказала: „Денис, у меня какое-то подозрение, в животе зуд. Возможно, сегодня, будем уже рожать“», — поделился вдовец.

Марию отвезли в роддом Железноводска, где была договоренность с докторами. В 02:15 супруги еще переписывались: жена сообщила, что ждет дежурного врача. Это было последнее сообщение. В 06:40 Денису сообщили, что ни мать, ни ребенок не выжили.

Нас на следующий день не допустили в морг, чтобы посмотреть на них. Нам не выдали на руки никакие бумаги о вскрытии тела, что они там изымали, какие органы изъяли, неизвестно. Ничего не говорят о ходе продвижения расследования. Мне кажется, они пытаются замять дело.

Денис

Умерла с ребенком внутри

Доктора заявили, что околоплодные воды попали в кровоток, началась аллергия, ребенок и Мария якобы умерли мгновенно. Позже показания стали меняться: будто беременная упала в туалете, затем ее отвезли в реанимацию, где провели огромное количество операций.

«После того, как мы получили тело, увидели у Маши на лбу шишку — гематому, гигантскую. Эмболия околоплодных вод — это чушь, выдуманная со стороны докторов. Наша версия такая: Маша ночью осталась без внимания докторов, пошла их искать и упала на ступеньках, потому что у нее везде множественные ушибы. И на бедрах, и на подбородке, и на голове. <…> Она умерла, видимо, с малышом внутри», — предположил Денис.

Фото: РИА «Новости»

Судебно-медицинская экспертиза идет уже месяц. Руководство медучреждения поддерживает версию врачей, местный Минздрав отрицает наличие жалоб.

«Камеры не предоставили, как-то скрыто все, шито-крыто. <…> Адвокат говорит, очень сложно доказать врачебную ошибку. Сейчас врачи неприкосновенные. Ты отдаешь супругу, а они там цари и боги, что хотят, то и творят. Наплевательское отношение к роженицам», — подчеркнул супруг погибшей.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте