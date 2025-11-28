Мать и нерожденный ребенок погибли в Железноводске: что скрывает роддом?
Житель Ставрополья рассказал о смерти жены и ребенка в роддоме Железноводска
Беременная женщина и ребенок погибли в роддоме Железноводска. До сих пор неизвестно, что там произошло на самом деле. Подробности — в материале 360.ru.
Странная смерть и попытка замять дело
Семья, которая ждала ребенка, вела здоровый образ жизни, будущая мама Мария регулярно ходила гулять на гору Машук, рассказал 360.ru супруг Денис. Беременность протекала без патологий — это должен был быть второй ребенок в семье.
«Первого ребенка она родила самостоятельно, без всяких проблем в городе Пятигорске. А вот второго… Тоже должно было быть все чудесно. Ночью 25 июля, где-то часов в 12, Маша мне сказала: „Денис, у меня какое-то подозрение, в животе зуд. Возможно, сегодня, будем уже рожать“», — поделился вдовец.
Марию отвезли в роддом Железноводска, где была договоренность с докторами. В 02:15 супруги еще переписывались: жена сообщила, что ждет дежурного врача. Это было последнее сообщение. В 06:40 Денису сообщили, что ни мать, ни ребенок не выжили.
Нас на следующий день не допустили в морг, чтобы посмотреть на них. Нам не выдали на руки никакие бумаги о вскрытии тела, что они там изымали, какие органы изъяли, неизвестно. Ничего не говорят о ходе продвижения расследования. Мне кажется, они пытаются замять дело.
Денис
Умерла с ребенком внутри
Доктора заявили, что околоплодные воды попали в кровоток, началась аллергия, ребенок и Мария якобы умерли мгновенно. Позже показания стали меняться: будто беременная упала в туалете, затем ее отвезли в реанимацию, где провели огромное количество операций.
«После того, как мы получили тело, увидели у Маши на лбу шишку — гематому, гигантскую. Эмболия околоплодных вод — это чушь, выдуманная со стороны докторов. Наша версия такая: Маша ночью осталась без внимания докторов, пошла их искать и упала на ступеньках, потому что у нее везде множественные ушибы. И на бедрах, и на подбородке, и на голове. <…> Она умерла, видимо, с малышом внутри», — предположил Денис.
Судебно-медицинская экспертиза идет уже месяц. Руководство медучреждения поддерживает версию врачей, местный Минздрав отрицает наличие жалоб.
«Камеры не предоставили, как-то скрыто все, шито-крыто. <…> Адвокат говорит, очень сложно доказать врачебную ошибку. Сейчас врачи неприкосновенные. Ты отдаешь супругу, а они там цари и боги, что хотят, то и творят. Наплевательское отношение к роженицам», — подчеркнул супруг погибшей.
Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.