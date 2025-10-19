Дрался сам или разнимал? Что известно о потасовке с участием вологодского чиновника

Замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали из-за драки в одном из петербургских баров. С кем был конфликт и как именно чиновник причастен к потасовке — разбирался 360.ru.

Как оказался в Петербурге

По данным «Фонтанки», Иноземцева доставили в участок после драки в баре на Биржевой линии. Ссора между посетителями произошла примерно в 05:00. Издание добавило, что участники конфликта задействовали не только кулаки, но и стулья.

В результате драки чиновник получил травмы, и после оформления в отделе полиции его перевезли в Покровскую больницу на Васильевском острове.

Скандал с заместителем прокомментировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он пообещал, что изучит ситуацию и выяснит все обстоятельства.

«Вникну, разберусь. Взвешенно, с холодным рассудком, и предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — сообщил он.

Глава региона написал, что в пятницу Иноземцев проинформировал его о планах съездить с семьей в Петербург на соревнования ребенка. По словам Филимонова, это была частная поездка, во время которой произошел бытовой конфликт.