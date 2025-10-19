Дрался сам или разнимал? Что известно о потасовке с участием вологодского чиновника
Замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали из-за драки в одном из петербургских баров. С кем был конфликт и как именно чиновник причастен к потасовке — разбирался 360.ru.
Как оказался в Петербурге
По данным «Фонтанки», Иноземцева доставили в участок после драки в баре на Биржевой линии. Ссора между посетителями произошла примерно в 05:00. Издание добавило, что участники конфликта задействовали не только кулаки, но и стулья.
В результате драки чиновник получил травмы, и после оформления в отделе полиции его перевезли в Покровскую больницу на Васильевском острове.
Скандал с заместителем прокомментировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он пообещал, что изучит ситуацию и выяснит все обстоятельства.
«Вникну, разберусь. Взвешенно, с холодным рассудком, и предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — сообщил он.
Глава региона написал, что в пятницу Иноземцев проинформировал его о планах съездить с семьей в Петербург на соревнования ребенка. По словам Филимонова, это была частная поездка, во время которой произошел бытовой конфликт.
Не дрался, а разнимал
По информации Baza, Иноземцев подрался с 45-летним бизнесменом из Пскова в стенах премиального петербургского отеля Palace Bridge Hotel. Telegram-канал уточнил, что оба мужчины быль пьяны.
Позже губернатор рассказал, что Иноземцев вступился за человека, который подвергся нападению. В качестве подтверждения он опубликовал кадры из заведения с моментом драки.
Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация.
Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области
По его мнению, Иноземцев, «следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде». Глава региона напомнил, что сейчас происходит много попыток втянуть людей в провокации.
«В случае если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в правде», — объяснил Филимонов.
Baza подтвердил, что Иноземцев находился в баре вместе с сыном и женой и вмешался в драку между двумя посетителями: бизнесменом из Пскова и жителем Петербурга. По информации канала, Росгвардия и ППС задержали всех троих. Правоохранители вменили им мелкое хулиганство и определили признаки опьянения.