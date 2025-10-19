Замгубернатора Вологодской области задержали в Петербурге после драки в баре

Заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали из-за драки в одном из баров на Биржевой линии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По ее данным, у политика был конфликт с другим посетителем заведения. Издание отметило, что потасовка произошла примерно в 05:00. Во время драки в ход пошли стулья.

В итоге в отдел полиции увезли трех участников конфликта.

По информации «Фонтанки», Иноземцев получил травмы, поэтому после оформления в участке его поместили в Покровскую больницу на Васильевском острове.

Правительство Вологодской области случившееся не комментировало.

Ранее пьяный продавец торгового павильона подрался с покупателями в Королеве. Мужчина выбежал из павильона с ножом, чтобы догнать одного из участников потасовки. Нападавшего задержали и доставили в отдел для разбирательства.