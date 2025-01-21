Что делать, если соседи превратили квартиру в зоопарк

Если соседи приютили у себя в квартире множество животных и тем самым создали для окружающих невыносимые условия, на владельцев жилья можно подать жалобу, а затем обратиться в суд. О том, что делать в таких ситуациях, рассказал 360.ru адвокат Ринат Мещеров.

Жалобы в службы ЖКХ и ветеринарного контроля

Он прокомментировал случай, когда пожилая москвичка поселила в квартире около 90 кошек. Животные голодали и содержались в антисанитарных условиях, несмотря на жалобы соседей.

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Нужно понимать, что в данном случае нарушаются права и законные интересы не только соседей, но и этих бедолаг — животных, которые вынуждены жить в условиях не самых лучших», — отметил юрист.

Он призвал в таких случаях обращаться сначала с жалобами в управляющую компанию и органы ветеринарного контроля.

«Если на рекомендации и замечания человек не реагирует, а такое часто бывает, необходимо обратиться в суд с требованием очень простым и понятным: устранить нарушения правил содержания домашних животных», — подчеркнул Мещеров.

Он также посоветовал обратиться в полицию, если есть подозрения, что в квартире жестоко обращаются с животными.

Жилье могут изъять по решению суда

Адвокат напомнил, что домашних питомцев необходимо обеспечивать едой и необходимым уходом. По его словам, случай с жительницей Москвы демонстрирует, что некоторые люди, приютившие питомцев, вместо помощи только мучают их.

«Им кажется, что они делают благое дело, но на самом деле тут и сам человек нуждается, я полагаю, нуждается в помощи профильных специалистов», — объяснил эксперт.

Суд может обязать владельца квартиры с «приютом» устранить нарушения содержания. В случае, когда эти требования игнорируют, жилье могут изъять.

«Если человек эти требования суда не исполняет, дальше уже обращаются люди в суд с требованием принудительно изъять квартиру и выселить в связи с тем, что человек не соблюдает правила и проживания, и содержания животных. Это абсолютно реально сделать», — подытожил адвокат.

Ранее жительница московского района Ростокино поселила у себя в квартире десятки больных кошек. Несмотря на антисанитарию, женщина отказывалась передать их волонтерам. Директор Московского зоопарка и депутат Мосгордумы Светлана Акулова призвала провести проверку на предмет нарушения закона.