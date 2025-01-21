Москвичи пожаловались на держащую в квартире почти 90 кошек пожилую соседку

Жительница московского района Ростокино держит в квартире около 90 кошек, при этом не справляется с уходом за ними и не позволяет волонтерам забрать животных. Об этом рассказала в Telegram-канале директор Московского зоопарка, депутат Мосгордумы Светлана Акулова.

Десятки кошек находятся в полной антисанитарии, годами ютятся в переносках и тяжело болеют. При этом их хозяйка снимает на камеру их смерти и морит голодом. Акулова призвала волонтеров срочно помощь животным, а органы государственной власти — проверить женщину на предмет нарушения закона и изъять кошек принудительно.

В октябре суд запретил жителю Алтуфьевского шоссе держать дома 20 кошек после многочисленных жалоб соседей и волонтеров. Концентрация аммиака в квартире была выше нормы в девять раз. Животных разобрали волонтеры, чтобы пристроить в новые семьи.