«Человек без сердца и совести». Наследники футбольного тренера обратились к его вдове

Дочь и бывшая жена советского и российского футболиста и тренера Юрия Перескокова, скоропостижно скончавшегося 23 июня 2023 года на 61-м году жизни, обвинили его последнюю супругу Елену в хищении ценностей на общую сумму в 13 миллионов рублей. Видеоматериалы с их претензией оказались в распоряжении 360.ru.

По словам экс-жены тренера, он приехал в Москву накануне гибели на курсы повышения квалификации и 22 июня перестал выходить на связь. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили Перескокова мертвым. Вся жилплощадь, по словам женщины, была в крови. При этом она отметила, что смерть бывшего мужа признали естественной, оперативно-следственная группа так и не приехала, а протокол осмотра тела вели заочно.

Из квартиры вынесли деньги и ценности

Приехав через день в Москву, их дочери обнаружили, что из квартиры вынесли деньги, драгоценности, технику и многое другое. Знакомый спортсмена заявил, что это якобы сделала Елена, срочно прилетевшая из Уфы.

Дочь Перескокова отметила, что женщина начала собирать ценности сразу после смерти супруга.

«Я не понимаю, как можно ходить по крови своего только что умершего мужа, чей труп еще не успели довезти до морга, и просто пихать в сумки наши вещи!» — возмутилась девушка.

Наиболее ценным из утраченного она назвала памятное кольцо.

«Мама подарила его папе в честь моего рождения. И он никогда не выходил на улицу без этого кольца. Это был наш талисман, семейная реликвия. Мы уговаривали, просили, умоляли Елену, даже предлагали деньги взамен на это кольцо, но невозможно достучаться до человека без сердца и совести», — рассказала дочь Перескокова.

Родственники обратились к Бастрыкину

Кроме того, она заявила, что не верит в естественные причины смерти отца, отметив, что тот ничем не болел. Девушка обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой восстановить справедливость.

Судя по справке о смерти, оказавшейся в распоряжении 360.ru, смерть футболиста наступила от черепно-мозговой травмы.

Сама Елена заявила, что ее «замучили год судиться». В комментарии 360.ru женщина подчеркнула, что жила вместе с супругом в квартире и ничего не похищала.

«Просто забрала свои вещи — и все. А они напридумывали, написали список и заявление», — сказала она.

Елена напомнила, что предыдущая супруга развелась с Перескоковым 30 лет назад и теперь «пишет все, что хочет, и пытается добиться непонятно чего».

Наибольшую известность Перескоков приобрел как тренер вратарей. Он работал в штабах многих специалистов, включая Валерия Овчинникова, Александра Старкова, Валерия Петракова, Сергея Семака и других. Последним его местом работы был тульский «Арсенал».