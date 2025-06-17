Билеты дорожали каждую минуту. Конфликт Ирана и Израиля не дал туристам вернуться домой
Туристка из России заявила о 13 тысячах застрявших за границей соотечественников
Российская туристка Илона Теребилова, находившаяся на Шри-Ланке, столкнулась с проблемами из-за боевых действий между Ираном и Израилем и закрытием воздушного пространства в нескольких странах. О злоключениях по пути на родину она рассказала 360.ru.
Шри-Ланка
Четыре месяца назад женщина купила билеты на рейс Air Arabia Москва — Коломбо и обратно с пересадкой в Шардже. После начала боевых действий арабы отменили рейсы из ОАЭ в Россию, при этом сохранили перелеты на Шри-Ланку.
«Приехали в аэропорт в надежде на то, что нас хотя бы довезут до Шарджи. Авиакомпания сказала, что, к сожалению, посадить нас на самолет не могут — наши фамилии в стоп-листе, заблокированы. Если мы купим на этот же самолет билет — за свои собственные средства до Шарджи, без последующего перелета в Россию, — тогда нас посадят на него», — рассказала Илона.
Авиакомпания отказалась предоставить женщине и ее мужу какие-либо документы. Туроператор обратился к перевозчику, но, поняв, что ждать очень долго, Илона с супругом решили выбираться сами. Они сначала купили билеты до Абу-Даби, из ОАЭ прилетели в Ереван, а уже из Армении — в Москву.
Билеты дорожали каждые две-три минуты. Они стоили ориентировочно 17 тысяч, я захожу бронировать: «Извините, ситуация изменилась — теперь стоит 43 тысячи». И так повторилось дважды — на каждый из рейсов. Билеты «Аэрофлота» из Еревана до Москвы обычно стоят 10-15 тысяч, а мы прилетели вдвоем за 83.
Илона Теребилова
туристка
Собеседница 360.ru отметила, что лететь готовы только «Аэрофлот» и Emirates, у которых есть пропуск в воздушное пространство Пакистана. При этом арабская авиакомпания запрашивает за один билет до полумиллиона рублей. По словам Илоны, таким образом за границей застряли до 13 тысяч российских туристов.
Таиланд
Своей историей поделилась с 360.ru и другая россиянка — туристический агент и блогер Светлана Милосердова, у которой подруга должна была лететь из Бангкока в Екатеринбург той же авиакомпанией. Туроператор сказал, что ничем помочь не может, и посоветовал напрямую связаться с перевозчиком.
В авиакомпании предложил обменять билеты на ваучеры, которые можно использовать в течение года, или дождаться вылета.
«При этом непонятно было, кто должен был оплачивать проживание в отеле и когда запустят самолеты», — добавила Светлана.
Женщине помогла турагент, у которой та покупала путевку. Туристка перебралась на Пхукет, переночевала там и утром села на прямой самолет «Аэрофлота». По возвращении в Екатеринбург она планирует выяснить, подходит ли сложившаяся ситуация под критерии страхового случая и кто оплатит дополнительные расходы.