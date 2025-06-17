Сегодня 19:30 Билеты дорожали каждую минуту. Конфликт Ирана и Израиля не дал туристам вернуться домой Туристка из России заявила о 13 тысячах застрявших за границей соотечественников 0 0 0 Фото: James Arthur Gekiere / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Российская туристка Илона Теребилова, находившаяся на Шри-Ланке, столкнулась с проблемами из-за боевых действий между Ираном и Израилем и закрытием воздушного пространства в нескольких странах. О злоключениях по пути на родину она рассказала 360.ru.

Шри-Ланка Четыре месяца назад женщина купила билеты на рейс Air Arabia Москва — Коломбо и обратно с пересадкой в Шардже. После начала боевых действий арабы отменили рейсы из ОАЭ в Россию, при этом сохранили перелеты на Шри-Ланку. «Приехали в аэропорт в надежде на то, что нас хотя бы довезут до Шарджи. Авиакомпания сказала, что, к сожалению, посадить нас на самолет не могут — наши фамилии в стоп-листе, заблокированы. Если мы купим на этот же самолет билет — за свои собственные средства до Шарджи, без последующего перелета в Россию, — тогда нас посадят на него», — рассказала Илона.

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпания отказалась предоставить женщине и ее мужу какие-либо документы. Туроператор обратился к перевозчику, но, поняв, что ждать очень долго, Илона с супругом решили выбираться сами. Они сначала купили билеты до Абу-Даби, из ОАЭ прилетели в Ереван, а уже из Армении — в Москву.

Билеты дорожали каждые две-три минуты. Они стоили ориентировочно 17 тысяч, я захожу бронировать: «Извините, ситуация изменилась — теперь стоит 43 тысячи». И так повторилось дважды — на каждый из рейсов. Билеты «Аэрофлота» из Еревана до Москвы обычно стоят 10-15 тысяч, а мы прилетели вдвоем за 83. Илона Теребилова туристка

Собеседница 360.ru отметила, что лететь готовы только «Аэрофлот» и Emirates, у которых есть пропуск в воздушное пространство Пакистана. При этом арабская авиакомпания запрашивает за один билет до полумиллиона рублей. По словам Илоны, таким образом за границей застряли до 13 тысяч российских туристов.

Фото: Gayan Sameera / www.globallookpress.com

Таиланд Своей историей поделилась с 360.ru и другая россиянка — туристический агент и блогер Светлана Милосердова, у которой подруга должна была лететь из Бангкока в Екатеринбург той же авиакомпанией. Туроператор сказал, что ничем помочь не может, и посоветовал напрямую связаться с перевозчиком. В авиакомпании предложил обменять билеты на ваучеры, которые можно использовать в течение года, или дождаться вылета. «При этом непонятно было, кто должен был оплачивать проживание в отеле и когда запустят самолеты», — добавила Светлана. Женщине помогла турагент, у которой та покупала путевку. Туристка перебралась на Пхукет, переночевала там и утром села на прямой самолет «Аэрофлота». По возвращении в Екатеринбург она планирует выяснить, подходит ли сложившаяся ситуация под критерии страхового случая и кто оплатит дополнительные расходы.