Авиакомпании выполнят 17 июня более 50 рейсов между Россией и ОАЭ

Российские и арабские авиакомпании совершат во вторник, 17 июня, между странами в обе стороны более 50 рейсов. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) российские и арабские авиакомпании выполнят сегодня 53 рейса», — отметил он.

Плановые перелеты совершат «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа», «ЮТэйр», Flydubai, Etihad Airways и Emirates. Билеты на рейсы есть в обоих направлениях.

Представитель Росавиации добавил, что после закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов продолжают полеты по измененным маршрутам.

С 13 июня авиационные власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. В связи с этим «Аэрофлот» скорректировал маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале. Рейсы проходят через воздушное пространство Пакистана.