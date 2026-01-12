Дети болеют бесконечно. Поселок на Дальнем Востоке остался без отопления в мороз

В поселке Новый Ургал пожаловались на холод в школах после аварии на котельной

Жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае из-за аварии на котельной остались без воды и отопления. В школах постоянно холодно, однако от учеников требуют носить форму. Для начальных классов и пятиклассников занятия отменили. Температура на улице достигает -46 градусов. Подробнее об обстановке в регионе рассказали 360.ru очевидцы.

Без тепла с конца декабря

По словам одной из местных жительниц, авария произошла перед Новым годом, примерно 26 декабря. В домах пропали вода и отопление. По поводу ситуации люди обратились к главе поселка. Тот обещал сходить в местную школу и разведать обстановку.

«В школе холодно с декабря, с середины, даже с начала. Пишут, одевайтесь теплее. И дети болеют бесконечно. <…> Мало того, что на улице -46, а утром под -50, дети по такому морозу идут в школу, они замерзают и приходят в холодное здание, где не могут согреться», — рассказала она.

При этом на дистанционное обучение перевели только ребят из начальной школы и пятых классов. Остальным приходится идти на занятия в мороз и учиться в холодных кабинетах. Также на сильный холод жалуются учителя. Одна из преподавательниц заявила, что класс похож на морозильную камеру.

В домах ситуация не лучше. Людям приходится спасаться обогревателями. Однако из-за этого расходуется много электроэнергии, приборы работают круглые сутки и быстро ломаются. Местные жители особенно боятся выходных, ведь синоптики пообещали понижение температуры до -53 градусов.

«Очень жалко тех, у кого маленькие дети. У дочери трехгодовалый ребенок. Обогреватель постоянно включен, комнату закрывают, чтобы хоть в одной сохранить тепло», — рассказала еще одна жительница поселка.