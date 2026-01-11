Снегопад в Москве стал рекордным за 146 лет

Снегопад, который обрушился на Москву 9 января, стал одним из самых сильных за 146 лет. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Снегопад замыкает пятерку самых сильных за весь период метеорологических наблюдений», — подчеркнул собеседник агентства.

Метель также вошла в тройку самых сильных снегопадов в столице с начала XXI века. Всего за 146 лет метеонаблюдений в Москве фиксировали только 24 снегопада, которые принесли свыше 15 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал снегопад в Москве рекордным за 56 лет. Снежная эпопея в Центральной России парализовала транспортное наземное и авиационное сообщение.