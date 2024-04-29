Поджег вертолета в Остафьеве: кто виноват, как предотвращать, при чем тут Украина | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 16:14 Бесславные поджигатели. Для чего покусились на вертолет? Писатель Беседин: россиянам нужно рассказывать о вербовке украинцами Пресс-служба Департамент ГОЧСиПБ

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В ночь на 26 апреля четверо парней и одна девушка подожгли вертолет на аэродроме в Остафьеве. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Писатель Платон Беседин в колонке для 360.ru выразил мнение, что подобные преступления необходимо пресекать заранее. Соответствующие службы должны выявлять будущих нарушителей, а россиян следует информировать о вербовке со стороны Украины.

Далее — прямая речь.

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Террористическая контора

Чуть ли не моментально соответствующие службы задержали поджигателей вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево. Все они приехали в столицу из регионов.

Троим подозреваемым — 22 года, одному — 21 год, а девушке — 19 лет. То есть, в общем-то, молодые, зеленые, но уже подгнившие и подпорченные. Как молвил классик: «Некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть».

Ясно, что поджигатели завербованы ГУР [Минобороны] Украины. Им перекинули крупную сумму денег, поставили задачу, назвали цель — они и пошли выполнять. Как и многие другие исполнители злодеяний, эти явно не понимали — или, как говорили на улицах, не отбивали, — что их ждет в дальнейшем.

И тут, безусловно, можно 100 миллионов раз проговорить: Украина — террористическая контора, которая, уступая на поле боя, кошмарит Россию подлыми злодеяниями и так далее, и тому подобное. Все это так, без сомнения, да. Но нам разве от этого легче? Наоборот, только сложнее.

РИА «Новости»

Преступления нужно предотвращать

Неотвратимость наказания — это замечательно и важно, кто б сомневался. Однако еще важнее, когда преступление предотвращается — то есть действуют превентивные меры.

И тут речь, во-первых, о том, чтобы работали соответствующие службы. Шерстили среду и находили будущих террористов и нарушителей. Во-вторых, необходимо внятно и ясно рассказывать, как вербуют украинцы россиян на злодеяния внутри РФ, как используют их — и что за это будет в итоге.

Вот один из задержанных хвастался — еще до (!) поджога вертолета, что у него на счету есть три миллиона рублей. Очевидно, что парень этот вообще без мозгов. Но сразу же всплывает, уж простите за прогорклый штамп, моральный облик этого «Бабки, бабки и ничего, кроме бабок».

При этом ему не хватает мозгов сообразить, что эти три миллиона он никак не смог бы использовать. Они только пустышка. Они ничто. Ведь теперь этим бесславным поджигателям грозит от 19 до 22 лет тюрьмы. Стоило оно того?

РИА «Новости»

Тотальное обесценивание

И вот тут мы говорим не только о разъяснениях, что будет, если вы сделаете вот это. А что будет с человеком в принципе, если он вступает на сторону зла. Как следствие — вновь из пучин жизни поднимается вопрос идеологии.

Что мы можем и что должны предложить молодым людям, дабы они поверили не во власть капитала, а во что-то настоящее? Ведь все эти поджигатели родились после 2000 года, детство их пришлось на сытые нефтяные годы, но за деньги они готовы идти на преступление; причем максимально глупое и предательское.

Да, мы часто слышим эти словосочетания и слова: «идеология», «образ будущего» и прочее, прочее. Вопрос в том, когда от «слышать» мы перейдем к «воплощать», когда, наконец, мы на всех уровнях сможем донести простую вещь: чтобы действительно состояться в жизни, не нужно иметь миллион на счету, заработанный злодеянием.

Нужно стремиться к совсем иным делам и поступкам. Тотальное обесценивание приводит к краху. И, кстати, да, характерно, что деньги тоже перестают иметь хоть какое-то значение. Обесценивается все — и так это все превращается в ничто.

Вот что нужно понять в истории с бесславными поджигателями вертолета в Остафьеве. Понять, сделать выводы и, наконец, действовать.