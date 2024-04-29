Пятерых подозреваемых в поджоге вертолета задержали в Москве | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 14:56 Пятерых подозреваемых в поджоге вертолета задержали в Москве Baza: ФСБ поймала пятерых предполагаемых поджигателей вертолета в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали пятерых подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьеве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, предполагаемые поджигатели — четверо парней и 19-летняя девушка. Все они приехали из других регионов: Норильска, Ростовской и Новосибирской областей.

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Используемый для тушения пожарный вертолет «Московского авиационного центра» подожгли в ночь на 26 апреля. Он находился на техобслуживании и был зачехлен. Криминалисты нашли на месте бутылку с запахом горючего, монтировку, колючую проволоку, перчатки, платок и сумку для сменной обуви. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее москвич ворвался в самолет в аэропорту Сочи и стал угрожать, что подожжет себя и устроит взрыв. Мужчину задержали. Правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, не исключено, что в отношении жителя Москвы возбудят уголовное дело.