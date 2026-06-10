Автобус влетел в толпу пешеходов в Екатеринбурге, погибли трое взрослых и ребенок. Что известно об аварии

Страшное ДТП в Екатеринбурге унесло жизни четырех человек, среди них один ребенок. Пассажирский автобус столкнулся с кроссовером и влетел в толпу пешеходов. Подробности аварии и комментарии очевидцев — в материале 360.ru.

Фото: ГАИ Свердловской области

Что произошло в Екатеринбурге На перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в Ленинском районе Екатеринбурга примерно в 21:00 произошло ДТП — пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 81, столкнулся с кроссовером Lifan, потом вылетел на тротуар и разметал стоявших пред переходом пешеходов. Подробности сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. В момент аварии в маршрутке находилось 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель автобуса — 48-летний мужчина, за рулем кроссовера находился 21-летний водитель со стажем вождения около двух лет.

В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливает полиция, сотрудники ГАИ и следователи работают на месте происшествия. Они опрашивают свидетелей и очевидцев. Уточнения от губернатора Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пострадали четыре человека, троих увезли на скорой в больницу. На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи, в том числе и реанимационные. «После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса», — написал глава региона. Паслер заявил, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение правил пассажирских перевозок, в том числе требований по предрейсовых медосмотрах и своевременных техосмотрах транспортных средств. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга расследование дела о ДТП со смертельным исходом.

О чем говорят очевидцы Очевидцы ДТП в центре Екатеринбурга поделились с 360.ru, что увидели на месте аварии. Горожане рассказали, что разбитый кроссовер стоял на перекрестке, а автобус врезался в церковь. «Много карет скорой помощи. Разбитый кроссовер стоял на перекрестке. И стоял врезавшийся в церковь зеленый маршрутный автобус. <…> Пострадавших людей я не видел. Я видел, как медики взмахнули каким-то черным пакетом, как будто кого-то накрывали», — поделился Станислав.

Фото: ГАИ Свердловской области

Одна из очевидцев проезжала место ДТП на машине и видела толпу и лежащих на земле людей, по ее словам, там было человек пять-шесть. На тот момент на перекрестке не было скорых, стояли только машины полиции. «На машине проезжали мимо. Но тогда еще не было ни скорых, ничего. Увидели человек пять-шесть, они лежали. Все, толпа людей стояла. Милиция только подъехала. Джип какой-то черный, покоцанный был. И автобус около храма», — рассказала девушка. Случайный прохожий поделился, что видел автобус и машину с вмятиной на бампере. Мужчина признал, что не стал задерживаться и разглядывать, увидел только, что на земле лежали погибшие и пострадавшие, около шести человек. «Само ДТП я не видел, только его последствия. Видел трупы людей, которые там лежали. Человека четыре-шесть. Возможно, и не трупы, но в состоянии они очень плачевном находились. <…> Люди помогали там уже, что-то пытались сделать, помочь», — рассказал очевидец. По его словам, скорая приехала очень быстро, минуты через три-пять после аварии. В машины погрузили много людей, отметил мужчина.