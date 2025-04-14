14 апреля 2025 16:27 Ангарский маньяк. История самого кровожадного серийного убийцы России и СССР 0 0 0 Фото: Михаил Попков. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Происшествия

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Ангарский маньяк Михаил Попков по числу жертв стоит четвертым в «мировом рейтинге» одиночных серийных убийц и первым — в СССР и России. Кем был душегуб в обычной жизни, почему его не могли найти почти 20 лет и как все-таки удалось выйти на след зверя, вспоминал 360.ru.

Новые жертвы ангарского маньяка Михаил Попков, также известный как ангарский маньяк, признался еще в одном убийстве, которое совершил в 2011 году. Он убил женщину, с которой случайно поссорился на улице. Хотя самого кровожадного убийцу в России приговорили к пожизненному наказанию 10 лет назад, он периодически вспоминает свои до сих пор неизвестные преступления и пишет признательные показания. Скорее всего, таким образом преступник просто пытается разнообразить жизнь: для проверки полиция обязана провести следственный эксперимент, а значит, Попкову гарантирована поездка на место преступления.

Биография Михаила Попкова Попков родился в марте 1964 года в Норильске. Вскоре родители уехали в Ангарск, а сына оставили бабушке с дедушкой. Мальчик очень ждал, когда его наконец заберут в семью, но это произошло, лишь когда пришла пора идти в школу. Тогда же выяснилось, что у Михаила появилась младшая сестра. Родители уделяли девочке больше внимая, чем сыну. Однажды его отправили в пионерлагерь, но навещать по выходным, как других детей, не стали. По словам судебного психиатра, мальчик сбежал через пару недель, а дома застал пьяных родителей и друга семьи, с которым мать вступила в интимную связь. Миша старался быть хорошим сыном: прилежно учился, занимался спортом, всегда помогал старшим. После школы поступил в техникум, в свободное время помогал отцу рыть могилы на кладбище. Затем отслужил в армии. Правда, любимая девушка его не дождалась и за два года успела выйти замуж и родить ребенка.

Фото: Следком38/Telegram / Пресс-служба Следственного комитета

Попков устраивался в пожарные, таксисты, снова подрабатывал могильщиком. Между делом пришлось съездить на Сахалин. Туда переехала младшая сестра, но скоро родителям сообщили, что она начала пить и вести «разгульный, паразитический образ жизни». Старший брат вернул девушку домой. Скоро Михаил вроде бы нашел постоянную работу: устроился слесарем-ремонтником на завод. Дослужился до машиниста компрессора и, возможно, делал бы карьеру дальше, но все изменила случайная встреча с бывшим одноклассником. Тот работал в транспортной милиции и похвастал, что его зарплата была такой же, как у заводчанина, а вот график и условия труда куда лучше, не говоря уже о льготах. Попков подумал и в 1987 году устроился младшим сержантом в линейном отделе на станции Ангарск. Работа особенных навыков не требовала, а коллегам новый сотрудник понравился: доброжелательный, улыбчивый, всегда готов помочь. Его даже прозвали Миша-Улыбка. Со временем Попков стал помощником оперативного дежурного в центральном ОВД города.

Фото: Михаил Попков. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Семья ангарского маньяка Попков женился в 22 года и не чаял души в супруге. Когда через год родилась дочка, она стала для отца буквально светом в окошке. Спортивный (занимался биатлоном и лыжами), добродушный глава семьи всегда поддерживал в доме образцовый порядок: не гнушался сам подмести, помыть полы, приготовить обед, выполнить мелкий ремонт. Идиллия закончилась через шесть лет. В 1992-м Попков отправился дежурить на сутки, но вечером появилась оказия забежать домой перекусить. Возле подъезда он неожиданно встретил пятилетнюю дочь. Порядком замерзшая девочка пояснила, что мама отправила ее гулять, ведь в гости пришел какой-то дядя. Незнакомого дяди в квартире уже не было, но использованные презервативы в мусорном ведре не оставляли сомнений, что произошло в отсутствие Попкова. Супруг быстро взял в оборот подвыпившую жену и узнал, что гостем был коллега. Женщина пыталась оправдаться тем, что ее изнасиловали.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Попков не придушил жену на месте только из-за дочери — меньше всего он хотел, чтобы девочка росла сиротой. Потому не мог и развестись: оставлять дочку гулящей матери не хотел, а самостоятельно, в одиночку, нормально воспитывать реьенка и работать едва бы смог. Не в меру любвеобильный коллега при первой же встрече получил кулаком в лицо. Жена Попкова на следующий день после адюльтера уволилась с работы и устроилась в паспортный стол, чтобы быть на глазах у мужа. Изменять ему она больше не рисковала.

«Чистильщик» города Обида, презрение, ненависть и бессилие что-либо изменить стали спусковым крючком, который в том же 1992 году толкнул Попкова на убийство. В пять утра на служебной милицейской «Ниве» он отправился за пирожками и заметил одинокую девушку, шедшую в сторону вокзала.

Фото: Фотография из паспорта Михаила Попкова / Википедия

Попков предложил подвезти, будущая первая жертва доверчиво согласилась. С ней он расправился быстро: изнасиловал и убил, тело бросил неподалеку от вокзала. Через пару часов убийца в составе оперативно-следственной группы как ни в чем ни бывало выехал на место собственного преступления. Так началась страшная вереница убийств, которая тянулась почти 20 лет. После работы по вечерам Попков занимался частным извозом и, заметив одинокую незнакомку, предлагал довезти. Начинал беседу и между делом ненавязчиво предлагал познакомиться поближе. Если женщина соглашалась, она погибала. Тех, кто отказывал, убийца спокойно отвозил, куда им требовалось. По логике Попкова, он очищал город от грязи: женщины, готовые переспать с первым встречным, не имели права на жизнь. Причем за проститутками маньяк не охотился — те никого не обманывали и честно декларировали свои намерения.

Фото: Саид Царнаев / РИА «Новости»

Ангарск 90-х Будучи сотрудником милиции, Попков понимал, как работают коллеги, и старался не оставлять улик. Орудия преступления — ножи, отвертки, топоры, удавки — втихую брал из конфискованного арсенала местного хулиганья. Но был еще один фактор, который играл на руку маньяку, — особенности Ангарска. Его основали после Великой Отечественной войны, вокруг города построили немало исправительных колоний, в основном строгого режима. Многие сидельцы, выходя на свободу, оседали тут же, в городе. С развалом СССР небольшой городок буквально наводнили десятки оголтелых банд. Жители Ангарска вспоминали, что в 90-е годы автоматные перестрелки между «братками» на улицах были будничным делом, часто задевали обычных людей. Поэтому трупы женщин, что находили в лесах у проселочных дорог, никого не удивляли.

Фото: Ангарск. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Как поймали ангарского маньяка Только в конце 1998 года милиция заподозрила, что в Ангарске орудует маньяк. На его счет записали 24 жертвы. Кстати, к тому времени Попков уже получил звание младшего лейтенанта милиции и уволился. Поначалу устроился в частное охранное предприятие, но не сработался с коллективом, к тому же стал попадаться на кражах и был уволен. В местном МВД между тем создали специальную оперативную группу для поимки душегуба. Успехов она не добилась, зато, говорят, умудрилась потерять часть улик. Спустя два года собрали новую команду оперативников — тоже без толку. Но благодаря публикациям в СМИ история о таинственном убийце из Восточной Сибири дошла до Генпрокуратуры. Столичный следователь Николай Китаев, который в 1988-м смог доказать виновность серийного убийцы Василия Кулика, не слишком обрадовал милицию в Ангарске. Приезжий быстро установил: расследования вели из рук вон плохо, а на показания одной из трех выживших жертв, что подробно описала преступника, попросту не обратили внимания.

Фото: РИА «Новости»

Позже Китаева сменила группа под руководством его коллеги Валерия Костарева — именно он в свое время доказал вину маньяка Фишера. На этот раз удалось точно установить, что убийца ездил на автомобиле «Нива». Кроме того, на месте одного из преступлений нашли пуговицу с гербом от форменной одежды сотрудника милиции. Самое главное: на телах трех жертв обнаружили биологический материал, принадлежащий одному человеку. На основании всех улик следователи составили список возможных подозреваемых. Туда вошли около 30 тысяч человек, но после первичных проверок осталось 354 имени. У всех нужно было взять образец ДНК. В перечень попал и Попков. К тому времени он уже был безработным, перебивался частным извозом, рытьем могил и перегоном машин из Владивостока. После беседы спокойно согласился сдать анализ слюны, хотя имел полное право отказаться от процедуры. Результат его теста пришлось ждать целый месяц. И — маньяк был найден. Попкова арестовали 23 июня 2012 года в поезде: он как раз ехал за очередной машиной. Убийца сдался без сопротивления и уже в отделе ОВД начал давать признательные показания.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА «Новости»

Приговор Михаилу Попкову Во время допросов оказалось, что у Попкова феноменальная память на преступления. Он четко помнил кого, как и чем именно убивал, сколько было времени, как светили солнце или луна, словом — все до мельчайших деталей. При этом маньяк не торопился раскрывать все карты и старался растянуть расследование. Он, кстати, признался, что прекратил убивать в 2011 году из-за импотенции. Это было последствием запущенного венерического заболевания: по некоторым данным, Попков подхватил от одной из жертв сифилис. Хотя убийца охотился только на женщин, оказалось, в 1999 году он задушил мужчину — капитана милиции. Следствие полагало, что он мог быть напарником Попкова по преступлениям, но сам маньяк в ответ на расспросы не говорил ничего конкретного, лишь напускал туману. В конце концов эту версию признали несостоятельной.

Фото: Михаил Попков на следственном эесперементе. RF Investigative Committee / www.globallookpress.com

Зимой 2015-го Попкову предъявили обвинение в 22 убийствах и двух покушениях на убийство, совершенных в Ангарске и его окрестностях в 1994-2000-х годах. Психических отклонений у душегуба не нашли, и суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Но вскоре оказалось, что подтвержденные преступления — лишь вершина страшного айсберга. Уже после приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении. И только на втором суде, в 2018-м, маньяка наконец-то лишили звания младшего лейтенанта милиции и пенсии, которую он получал все это время. В 2020 году серийник снова признался: оказалось, он лишил жизни еще двоих человек. Спустя три года он снова решил рассказать о двух ранее неизвестных убийствах, написав явку с повинной. В 2023-м маньяк припомнил очередные преступления. В итоге, согласно четырем приговорам, Михаил Попков погубил 86 человек.

Интересно Последнее признание Попков сделал весной 2025 года. Он рассказал, что в 2011-м повздорил с уборщицей у водонасосной станции в одном из парков Ангарска. Рассвирепев, маньяк зарубил женщину туристическим топориком, сжег тело и скрылся. Последнее признание Попков сделал весной 2025 года. Он рассказал, что в 2011-м повздорил с уборщицей у водонасосной станции в одном из парков Ангарска. Рассвирепев, маньяк зарубил женщину туристическим топориком, сжег тело и скрылся.

Слава душегуба Попков довольно охотно дает интервью и многословно рассказывает о своей жизни и преступлениях. Он по-прежнему улыбается, а не так давно даже заявил, что хотел бы отправиться на СВО. Однако, по словам заключенного, «надо подождать январь-февраль, а потом уже пойти воевать, когда потеплеет». К счастью, таких граждан на фронт не берут.

Фото: Прокуратура Иркутской области/Telegram

Впрочем, убийца и без того получил свои минуты славы. О нем сняли множество документальных фильмов, вышли две передачи у Андрея Малахова, он попал даже в шоу «Битва экстрасенсов» — участники старались «влезть в шкуру убийцы», чтобы понять доселе неизвестные мотивы маньяка. Художественное кино тоже не прошло мимо: дело Попкова показывали в отечественных сериалах «Тень за спиной» и «Хороший человек». Последнее же представление устроил режиссер Сарик Андреасян — после коммерческого успеха многосерийного «Чикатило» он выпустил спин-офф по мотивам истории ангарского маньяка.