Сегодня 05:03 Страшнее Чикатило. История подмосковного маньяка Фишера 0 0 0 Фото: Kandinsky и 360.ru Криминал

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Сергей Головкин, известный как Фишер, Удав и Ученик Чикатило, шесть лет наводил ужас на Подмосковье. В конце концов следователям удалось поймать убийцу подростков, и он стал последним маньяком, которого приговорили к расстрелу в России. Как разоблачили одного из самых жутких преступников — в материале 360.ru

Фишер: несостоявшееся убийство Вечером 21 июня 1984 года 14-летний мальчишка украдкой выскользнул из ворот пионерского лагеря «Романтик» и углубился в лес, чтобы покурить. Позже, когда подростка нашли, он долго не мог ничего сказать, только плакал, а на горле багровела темная борозда от веревки. Позже удалось выяснить: в лесу на пионера напал неизвестный мужчина. Угрожая ножом, накинул петлю на шею и повесил на дереве, а затем снял, решив, что жертва уже мертва. Эта ошибка и спасла жизнь подростку. От стресса он едва ли мог припомнить лицо нападавшего, но милиционеры проявили настойчивость. В конце концов мальчик опознал снимок местного жителя: он состоял на психиатрическом учете и уже сидел за изнасилование несовершеннолетних. Подозреваемого арестовали, но мужчина покончил с собой, так что дело закрыли. Эта торопливость следователей потом стоила жизни десяткам детей, ведь настоящий убийца остался на свободе.

Фото: 360.ru

Как Фишер начал убивать Весной многие жители Подмосковья собирали в лесах березовый сок. Надрезали кору дерева, в прорезь вставляли алюминиевый или пластиковый желобок, по которому сок стекал в подвешенную тут же тару. Конструкцию оставляли минимум на сутки — за это время с обычной березы набиралось два-три литра. Андрей Павлов 19 апреля 1986 года отправился забирать накопившийся сок. Сошел на станции Катуар Савеловского направления и двинулся в лес. Когда 16-летний подросток остановился, чтобы закурить, на него неожиданно набросился неизвестный. Он избил парня, изнасиловал, задушил, перерезал горло и надругался над трупом. Тело подростка на следующий день нашел его отец. Трудно сказать, что было с мужчиной, если даже опытные милиционеры, прибывшие на место, едва не теряли сознание. Спустя два месяца жуткий кошмар повторился: в Одинцовском районе, у пионерлагеря «Звездный», так же зверски убили и обезглавили 14-летнего Андрея Гуляева.

Фото: Лес в Подмосковье. Victor Guryev / Global Look Press

Почему Сергея Головкина называли Фишером Милиционеры опрашивали всех друзей и знакомых мальчиков, надеясь найти хоть какую-то зацепку. Приятель Гуляева, 14-летний Борис Воронцов, действительно вспомнил: однажды они с другом повстречали незнакомца. У него на правой руке была наколка — кинжал, обвитый змеей, и надпись «Фишер». Так называл себя и сам мужчина. «Фишер» заявил мальчишкам, что сбежал из колонии и прятался от милиции. По словам Воронцова, этот мужчина и увел друга в лес. Составили фоторобот, принялись искать в Москве и Подмосковье, а потом и по всему СССР. Но найти убийцу не удавалось. Когда подростка опросили еще раз (вдруг вспомнил что-то еще?), открылось страшное. Никакого мужика с наколкой не было. Воронцов все выдумал — просто хотел погреться в лучах славы. Так масса времени была упущена на несуществующего «Фишера». Правда, позже выяснилось, что маньяк после этой истории начал так представляться жертвам. Милиционеры же прозвали его Удавом — за то, что насильник душил подростков.

Фото: Сергей Головкин / Википедия

Кем был Сергей Головкин Зооинженер со странностями Москвич Сергей Головкин 1959 года рождения был старшим ребенком у отца-алкоголика и тихой забитой матери. Наследственность не ахти: в анамнезе — родня-шизофреники. Головкин-старший откровенно издевался, избивал и унижал сына, который не мог дать сдачи ни ему, ни дворовым и школьным задирам. Зато тайком мальчик пытался выместить злость на более слабых. Однажды задушил и расчленил бездомную кошку, сварил в кастрюле аквариумных рыбок. Причем животных, особенно лошадей, любил и мечтал с ними работать — уж они-то никогда над ним не смеялись. Тихий, замкнутый и стеснительный Головкин, по воспоминаниям одноклассников, ничем особенным не отличался. Девочки на него внимания не обращали: хоть высокий и симпатичный, но немодный и одет неказисто. Учился он хорошо, окончил школу c серебряной медалью.

Интересно Одноклассниками Сергея Головкина был лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян и музыкант того же коллектива Александр Севостьянов. Они рассказывали, что хоть будущий убийца популярностью не пользовался, но и изгоем не был. Никаких садистских наклонностей у него никто не замечал. Одноклассниками Сергея Головкина был лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян и музыкант того же коллектива Александр Севостьянов. Они рассказывали, что хоть будущий убийца популярностью не пользовался, но и изгоем не был. Никаких садистских наклонностей у него никто не замечал.

Когда после школы Головкин поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, это стало еще одним поводом для насмешек и издевательств со стороны отца. Впрочем, мать тоже была не в восторге от идеи, что сын будет работать на конезаводе. Ко всему прочему на третьем курсе студента жестоко избила банда каких-то подростков. Окончив академию, Головкин устроился работать сначала на ипподром, затем на Московский конный завод № 1 зоотехником, позже повысил квалификацию до зооинженера. Успешно прошел военные сборы и получил звание лейтенанта запаса.

Фото: РИА «Новости»

Становление маньяка К тому времени Головкин понял, что хочет мести. Фантазировал, как расправлялся бы с теми, кто его унижал — одноклассниками, малолетней шпаной. Головкин приходил в возбуждение, представляя, как насилует, пытает и убивает худощавых мальчиков 12-14 лет. Именно такой собирательный образ сложился в его голове. Еще за два года до несостоявшегося убийства возле пионерлагеря «Романтик» Головкин впервые решил перейти от фантазий к делу. Но безуспешно: один мальчишка сбежал, второй начал так яростно отбиваться, что пришлось отпустить. Позже у маньяка тоже бывали осечки, нескольким подросткам удалось ускользнуть невредимыми.

Фото: Сергей Головкин / Википедия

Убийца с гаражом После череды убийств весной и летом 1986-го маньяк затаился на три года. За это время успел получить звездочки старшего лейтенанта, звание зоотехника первой категории за успехи, достигнутые в развитии коневодства, серебряную медаль ВДНХ СССР. Купил бежевые жигули и гараж. Вечером 23 сентября 1989 года возле станции Перхушково Головкин подобрал голосовавшего на дороге 10-летнего Сергея Строчкина. Отъехав подальше, достал нож и, угрожая им, заставил мальчика залезть в багажник. Так маньяк привез его к себе в гараж, изнасиловал и повесил.

Фото: Автомобиль «ВАЗ-2103» — такая машина была у Головкина / РИА «Новости»

На память убийца забрал наручные часы жертвы, а расчлененный труп закопал в лесу. После этого он обустроил в гараже просторный погреб. Соседи не удивились: так поступало большинство, ведь надо же где-то хранить домашние заготовки, инструменты и прочие нужные вещи. Разумеется, маньяку погреб нужен был не для этого. С августа 1990-го по сентябрь 1992 года там были зверски убиты как минимум восемь подростков от 11 до 15 лет. Тогда Фишер даже решился отведать человечины, но вкус ему не понравился. Головкин привычно оставлял себе «сувениры» и деньги, а останки жертв хоронил в лесу.

Фото: PsychoShadow / Global Look Press

Что Чикатило сказал о Фишере Милиция отчаянно старалась найти убийцу подростков. Один из них пропал недалеко от дачи самого председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, где часто гостил его внук-подросток. Но следователи и без того хотели наконец поймать нелюдя. По всему выходило, что убийца — одиночка, мужчина, скорее всего, местный житель, у которого свободный график работы, есть собственный автомобиль. Учитывая, как ловко маньяк расчленял и потрошил жертв, проверяли всех столичных и подмосковных мясников, хирургов, ветеринаров, патологоанатомов. С весны 1992 года дело возглавил старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Российской Федерации Евгений Бакин. Он уже имел дело с маньяками — участвовал в поимке Андрея Чикатило. Его, кстати, подозревали в убийствах в Подмосковье и ездили в тюрьму, чтобы опросить. «Убийца из лесополосы» тогда откровенно заявил следователям, что готов взять на себя любые убийства — ему уже все равно. Но, если честно, он не имеет никакого отношения к этим зверствам и даже не представляет, как мыслит такой убийца. Поиски продолжались. Продолжались и новые убийства.

Интересно Гараж Головкина располагался всего в 500 метрах от дачи кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, будущего первого президента России Бориса Ельцина. Гараж Головкина располагался всего в 500 метрах от дачи кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, будущего первого президента России Бориса Ельцина.

Как поймали Фишера Осенью 1992 года грибники нашли тела троих мальчишек. Выяснилось, что ребят в компании обычно было четверо. Этот самый четвертый, Роман Азисов, рассказал, что на днях их подвозил знакомый дядя Сережа. Он предложил подросткам помочь что-то стащить. Трое согласились и уговорились встретиться на следующий день. За дядей Сережей начали следить и собирать информацию. Выяснилось, что зоотехник конезавода Головкин никогда не был женат и женщинами не интересовался, хорошо работал, вел занятия по профориентированию в Успенской средней школе, дружил с подростками и иногда давал им покататься на лошадях. Тут следователи припомнили, что год назад маньяк убил 13-летнего Никиту Богданова, содрал у него кожу со спины и засолил кормовой солью. Именно такой кормят лошадей для сохранения водного баланса в организме. А труп тогда нашли как раз недалеко от конезавода, причем на нем были клочья волос другого, убитого ранее подростка.

Фото: РИА «Новости»

Кстати, тут стало понятно, почему Головкин никогда не привлекал внимания, хотя милиция дважды проверяла сотрудников конезавода. У мужчины была московская прописка, а следствие ориентировалось на то, что маньяк — житель Подмосковья. Зоотехника вызывали под предлогом обычной профилактической работы в рамках расследования, но это ничего не дало. Никаких прямых доказательств не было, да и косвенные были очень слабыми. Так что подозреваемого отпускать. А он, похоже, почувствовал подозрения и решил сбежать в уже независимую Белоруссию. Возможно, Головкин ушел бы — он на хорошей скорости мчал в сторону границы. Но пришлось остановиться на железнодорожном переезде села Жаворонки: там проезжал долинный и медленный товарный состав. Тут в жигули врезался оперативник в штатском и устроил потасовку, а сотрудники ГАИ всех оперативно задержали.

Фото: РИА «Новости»

Допрос снова ничего не дал, а без признания маньяка следователи были вынуждены его освободить. Все решила упертость дежурного милиционера Евгения Дорохова. Под свою ответственность он нарушил приказ и велел посадить Головкина на ночь в одиночку. Утром сиделец сам попросился на допрос и признался в убийстве.

Интересно В 2023 году вышел российский сериал «Фишер», посвященный поискам и поимке Головкина. Роль маньяка сыграл актер Андрей Максимов. Кинодетектив заслужила одобрение критиков, хотя многие отмечали его сходство с американскими проектами «Настоящий детектив» и «Охотник за разумом». В 2023 году вышел российский сериал «Фишер», посвященный поискам и поимке Головкина. Роль маньяка сыграл актер Андрей Максимов. Кинодетектив заслужила одобрение критиков, хотя многие отмечали его сходство с американскими проектами «Настоящий детектив» и «Охотник за разумом».

Фишер: приговор Поначалу Головкин решил признаться в одном убийстве, объяснив его самообороной. Но милиционеры обыскали гараж и погреб зоотехника. Там нашлись настолько страшные улики, что бывалым операм стало плохо. Детская оцинкованная ванна со следами кожи и крови, петли-удавки, шприцы, крюки, ножи, два паяльника… Говорят, когда убийца узнал о разоблачении, он попытался покончить с собой. Однако выжил и начал давать показания. Спокойно и монотонно рассказывал об убийствах. Однажды, когда следователь попросил пояснить, как он пытал жертв, Головкин с улыбкой ответил: «Приведи сына — покажу».

Интересно Головкина подозревали в убийстве 16-летнего Виталия Зайкова, который 2 января 1989 года вышел покататься на лыжах и пропал. Но на тот день у Головкина было железное алиби. Только в 1993 году выяснилось, что подросток стал жертвой другого подмосковного серийного убийцы и насильника Сергея Ряховского. На его счету — 18 доказанных жертв. Головкина подозревали в убийстве 16-летнего Виталия Зайкова, который 2 января 1989 года вышел покататься на лыжах и пропал. Но на тот день у Головкина было железное алиби. Только в 1993 году выяснилось, что подросток стал жертвой другого подмосковного серийного убийцы и насильника Сергея Ряховского. На его счету — 18 доказанных жертв.

Фишер без стеснения делился страшными подробностями своих преступлений. Оказалось, скоро убийце показалось мало издеваться над одним ребенком, он старался схватить сразу нескольких, чтобы пытать и расчленять по очереди, наслаждаясь ужасом в глазах. При этом Головкин стыдился перед своей матерью. Он отказался от свидания с ней, но написал письмо, в котором рассказывал, как перед ней виноват, просил продать гараж и машину. Эту последнюю волю исполнить не вышло: логово маньяка и его автомобиль сожгли родители погибших подростков. Подвал закопали и сровняли с землей.

Фото: Бутырская тюрьма. Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Психиатрическая экспертиза признала Головкина вменяемым, пусть и с признаками шизоидной психопатии. Суд над ним длился почти два месяца, а дело насчитывало 95 томов. Маньяка признали виновным в убийствах 11 подростков, но следователи предполагали, что жертв было четыре десятка. Наконец, 19 октября 1994 года суд приговорил Сергея Головкина к высшей мере наказания. Убийцу, садиста и насильника расстреляли в августе 1996-го в Бутырской тюрьме. Фишер стал последним казненным преступником — 16 апреля 1997 года в России ввели мораторий на смертную казнь