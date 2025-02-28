Акулы невиновны? Что случилось с российскими туристами на Филиппинах
Главред «МК на Камчатке» Сиваев: туристов на Филиппинах могли порезать рифы
Акулы могли не иметь никакого отношения к гибели российских туристов на Филиппинах. Об этом рассказал 360.ru главный редактор газеты «Московский комсомолец на Камчатке» Евгений Сиваев.
Опасное течение и рифы
Дайверы, по его словам, любят приезжать на острова Миндоро и Верде, потому что там запрещена любая промышленная деятельность, кроме рыбной ловли и туризма. Место, где все погружаются, очень красивое из-за изобилия кораллов и рыб — «как в аквариуме плаваешь», добавил Сиваев.
Однако погружение может представлять опасность, поскольку в том районе пересекается несколько течений, а недалеко есть вулканы.
«Поэтому невозможно предусмотреть, какое будет течение сегодня. Ты сейчас плаваешь, отдыхаешь, ныряешь спокойно, а завтра тебя может просто затянуть на дно. Об этом предупреждают всех дайверов», — рассказал собеседник 360.ru.
Он добавил, что в основном бизнесом, связанным с погружениями, занимаются русские. Но с погибшими туристами работал филиппинец, который, возможно, был не очень опытен. Сиваев предположил, что людей снесло течением.
Дело в том, что риф, конечно же, красивый, но прикасаться к нему нельзя. Потому что риф — это миллиарды лезвий, которые направлены в твою сторону, он очень острый. Если этих ребят понесло течением, то они, скорее всего, просто перебились.
Евгений Сиваев
журналист
По словам Сиваева, он сам много лет нырял там и ни разу не видел акул. К тому же этот район изобилует рыбой и акула вряд ли заинтересовалась бы человеком.
Другой собеседник 360.ru также назвал информацию об акулах фейком.
«Многие камчатцы летают именно на Миндоро», — заявил он.
Что сказали в дайвинг-клубе «Делуна»
Дайвинг-клуб «Делуна», организовывавший злополучное погружение, подтвердил информацию, что дайверы погибли не из-за акул.
«Во время второго погружения группа попала в сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли выбраться, зацепившись за риф на 19 метрах, а двоих унесло из зоны видимости на значительную глубину», — рассказали в компании.
Одного из них нашли на поверхности без сознания с пустым кислородным баллоном и полным компенсатором плавучести. Спасти его не удалось. Другой всплыл уже мертвым.
Клуб сотрудничает со страховыми компаниями и филиппинскими правоохранительными органами, чтобы помочь установить все обстоятельства происшествия.
Несчастный случай произошел 27 февраля рядом с городом Батангас. Тела погибших нашли сотрудники береговой охраны.