Акулы невиновны? Что случилось с российскими туристами на Филиппинах

Акулы могли не иметь никакого отношения к гибели российских туристов на Филиппинах. Об этом рассказал 360.ru главный редактор газеты «Московский комсомолец на Камчатке» Евгений Сиваев.

Опасное течение и рифы

Дайверы, по его словам, любят приезжать на острова Миндоро и Верде, потому что там запрещена любая промышленная деятельность, кроме рыбной ловли и туризма. Место, где все погружаются, очень красивое из-за изобилия кораллов и рыб — «как в аквариуме плаваешь», добавил Сиваев.

Однако погружение может представлять опасность, поскольку в том районе пересекается несколько течений, а недалеко есть вулканы.

«Поэтому невозможно предусмотреть, какое будет течение сегодня. Ты сейчас плаваешь, отдыхаешь, ныряешь спокойно, а завтра тебя может просто затянуть на дно. Об этом предупреждают всех дайверов», — рассказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что в основном бизнесом, связанным с погружениями, занимаются русские. Но с погибшими туристами работал филиппинец, который, возможно, был не очень опытен. Сиваев предположил, что людей снесло течением.