Стали известны подробности гибели россиян на Филиппинах. Одного из них растерзала акула

Shot: одного из погибших россиян на Филиппинах разорвала акула

Акула разорвала одного из погибших на Филиппинах россиян — его руку нашли отдельно от туловища. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Происшествие случилось в районе острова Верде, рядом с городом Батангас. Четверо россиян занимались подводным плаванием, с ними был местный тренер. Во время занятия появились акулы.

Двое из мужчин успели выплыть и забраться на лодку, а других двух унесло течением. Туристы погибли, их тела нашли сотрудники береговой охраны.

По неуточненной информации, одного из погибших разорвала акула. Его руку нашли отдельно от тела. Второй дайвер утонул — он умер в больнице, не приходя в сознание.

Ранее стало известно о смерти российского туриста на Гоа. Он выпал из окна гостиницы на пальму, сломал позвоночник и умер. Мужчину успели госпитализировать, но все равно не смогли спасти.