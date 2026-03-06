Сегодня 19:33 «Я не старый дед». Актер Давыдов — об обвинениях в сексуальных домогательствах к ученицам Актер Артем Давыдов опроверг обвинения в сексуальных домогательствах 0 0 0 Фото: ar_davy / Соцсети Эксклюзив

Актера сериала «Новенькие» Артема Давыдова обвинили в домогательствах к бывшим студенткам театральных курсов. Выпускник Школы-студии МХАТ якобы прерывал оплаченные занятия, звонил девушкам ночью, делал неприличные намеки и зазывал в гости. Сам Давыдов уверен, что его пытаются оклеветать и подставить, ведь он даже не знаком с «пострадавшими». Подробности — в материале 360.ru.

Доказательств нет Нет ни одного доказательства, только голословные обвинения, сказал актер в беседе с 360. «Люди, которых я даже не знаю, пытаются на мне сделать просмотры — тема модная. <…> Это фейки. Еще до этого TikTok снимали про меня, какие-то голосовые брали из личных переписок», — отметил Давыдов. По словам артиста, все нападки — желание за его счет сделать хайп. «Если бы я что-то предлагал, это было бы зафиксировано где-то: мой голос, мои звонки. Насколько это все абсурдно… Я бы уже давно сидел в тюрьме. <…> Кроме слухов, ничего нет. Харассмент и прочее — это надуманные вещи», — заключил выпускник Школы-студии МХАТ.

Фото: ar_davy / Соцсети

«Потом я стала плохой» Одна из девушек, представившаяся бывшей ученицей Давыдова, рассказала 360.ru, что актер ругался матом, оскорблял, прерывал платные занятия. Сначала она брала у него групповые уроки, потом перешла на индивидуальные. «Поначалу он меня очень сильно хвалил, говорил, что я вообще крутая, классная. Но потом я стала плохой. Видимо, ему нужно было избавляться от учеников», — добавила собеседница 360.ru. Девушка показала видеосообщения от актера, где тот говорил, что она его худшая ученица, не достигла никаких результатов. Она пожаловалась, что Давыдов иногда якобы устраивал ночные созвоны в Telegram.

Он ко всем нам подкатывал и говорил мерзкие вещи, по типу чего-то: «Ой, Маша, Маша, ну у тебя такие губы, я бы тебя зацеловал». бывшая ученица

Но переписок и других доказательств у нее не сохранилось.

Фото: ar_davy / Соцсети

Другая девушка рассказала 360.ru, что Давыдов сам с ней связался, заявил, что поможет поступить в театральные вузы, но только если она будет сговорчивой. «К сожалению, я была в растерянности, в полном шоке, поэтому не смогла ответить грубо, а лишь сбросила звонок и уже потом его „послала“», — пояснила она.

Он меня нашел в театральной беседе и начал звать гулять, скидывать свои фото и еще одного парня, спрашивать, кто мне больше нравится. Я не придавала этому значения. Потом он удалял диалог, менял никнейм.

Чушь и выдумки Артем Давыдов все отрицает. По его словам, девушки даже не были его ученицами. Также он обратил внимание, что нет ни одного сообщения-подтверждения, где он бы предлагал непристойности. «Они не занимались со мной. <…> Можно аватарку подделать и просто написать: „Артем Давыдов“. Говорят, что я групповые занятия ночью предлагаю проводить у меня дома, ну что за чушь? Ну как вы думаете, родители хоть раз бы на это бы отреагировали? Хоть раз заявлением бы в полицию бы на меня бы написали?» — возмутился актер. Некоторые переписки с ним, которые выкладывают в Сети, — вообще его личные, шестилетней давности и никак не с ученицами.

Не отрицаю, что мог ответить жестко. Но когда говорят, что я предлагаю секс за поступление… Что? Я не старый дед, которому нужно что-то от молодых девушек. Артем Давыдов актер

Артист даже предположил, что его хотят сместить конкуренты. Настолько нелепы все обвинения.