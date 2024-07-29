Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже возмутила европейских политических и общественных деятелей, которые кичатся своей терпимостью и толерантностью. Единственным, кто остался доволен продолжающимся скандалом, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Своим одобрением он показал всем, что оскорбившая многих провокативная постановка достигла своей цели, убеждена ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее — ее прямая речь.

Тренировки по триатлону в Сене сегодня снова запретили по причине грязной воды. Якобы из-за сильных дождей очистные сооружения не справляются, и качество воды не дает гарантий безопасности. Но если бы только вредные бактерии мутили воду в Париже. Скандальную церемонию открытия Олимпийских игр третий день обсуждает весь мир. Словакия отказалась ехать на церемонию закрытия Олимпиады. Вице-премьер страны Томаш Тараба назвал Игры «символом извращенного упадка».

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «это было крайне неуважительно по отношению к христианам». Французский епископат отметил, что пострадали от такого зрелища христиане по всему миру.

Итальянский журналист Анджело Джулиано и вовсе попросил политического убежища в России и заявил, что Олимпийские Игры превратили в клоунаду и богохульство. Даже в Европарламенте не нашли оправдания позорному шоу. Ирландский депутат Мик Уоллес заявил, что Игры в Париже — посмешище. А французский представитель Марион Марешаль попыталась убедить остальных в том, что так выглядит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации. Единственным, кто остался в восторге от церемонии открытия Игр, стал Эммануэль Макрон. Ему наплевать на оскорбления чувств верующих и хореографию на уровне сельской самодеятельности. Провокация удалась. А в этом и была основная задача. Она была спланирована и сработала на 100%.

Политическое одобрение эпатажа

Режиссером шоу выступил бравирующий своей нетрадиционной сексуальной ориентацией Тома Жоли. На каждом углу он кричит о свободомыслии и необходимости уничтожить традиционные постулаты. Какой сценарий он мог выбрать? Только эпатаж. Какой? Который близок ему самому — ЛГБТ*. По замыслу Жоли, церемония должна была продемонстрировать миру приверженность Франции ценностям инклюзивности и воук-культуры (социальной, расовой и гендерной справедливости). Но на практике оказалась оскорбительной для всех остальных. Организаторы об этом знали: как Макрон (его реакция — тому подтверждение), так и Международный олимпийский комитет, потому что сценарий, артисты, костюмы — все это согласовывается с ним. МОК поспешил извиниться. Но чего стоят эти извинения, если именно такого эффекта и добивались организаторы. Неужели современной Франции больше нечем удивить? *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.