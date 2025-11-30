Сегодня 18:32 Зумеры строят карьеру руками милф из бухгалтерии. Чем опасны такие романы? Юрист Ахтырко: служебные романы в России не запрещены законом 0 0 0 Фото: Jacqui Henshaw/moodboard / www.globallookpress.com Общество

Сексологи утверждают, что бухгалтерши-милфы помогают молодым коллегам продвинуться по карьерной лестнице. Женщины чувствуют себя моложе и энергичнее, а их молодые подопечные достигают высоких должностей и получают достойную зарплату. Разрешены ли служебные романы в России и чем они опасны — разобрался 360.ru.

Кто такие милфы и за что их любят? Милфы — это привлекательные, сексуальные и эмоционально зрелые женщины от 30 до 45-46 лет, у которых есть дети. Особой популярностью дамы постарше стали пользоваться у молодых парней после выхода культовой комедии «Американский пирог», где персонаж мамы Стифлера произвел фурор. Главный герой называл ее MILF. Дословно аббревиатура расшифровывает как «мама, с которой я бы переспал».

Фото: Медиасток.рф

Бухгалтерши-милфы могут помочь в карьерном росте? Сексологи утверждают, что бухгалтерши-милфы могут помочь продвинуться по карьерной лестнице. Такая информация разлетелась по Сети. Якобы эти офисные королевы влияют не только на рабочие процессы, но и на личную динамику в коллективе. Внимание, которое они проявляют, часто превращается в лояльность, полезные советы, связи и быстрое продвижение по службе. Женщинами-бухгалтерами, которые стремятся приударить за молодыми коллегами противоположного пола, движут власть и сила, пояснила в беседе с «Абзацем» сексолог Елена Перелыгина.

В монотонных красках будней бухгалтерий случаются очень яркие адюльтеры. Мужчина, связавший себя такими многогранными отношениями с наставницей, имеет все шансы пойти выше и дальше по карьерной лестнице! С виду скучная «хозяйка бухгалтерии» понимает толк в своем положении и со всей мощью своего IQ решается разнообразить жизнь легким увлечением молодым коллегой. Елена Перелыгина сексолог

Зрелой бухгалтершей движут власть и сила. Благодаря молодому коллеге женщина молодеет, переживает вторую и третью юность, не отходя от кассы.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Oleksii Hrechen / www.globallookpress.com

Разрешены ли служебные романы в России? На самом деле закон не запрещает служебные романы, рассказала в беседе с 360.ru юрист Дарья Ахтырко. Но если в правилах внутреннего трудового распорядка указано, что отношения на работе недопустимы, так как они мешают и отвлекают от рабочего процесса, то за нарушение этих правил можно привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Я думаю, что это все происходит только в кулуарах, потому что судебную практику по вопросу об увольнении любого сотрудника из-за того, что он закрутил роман со своей коллегой, найти невозможно. То есть, скорее всего, это все решается в добровольно-принудительном порядке — увольнение с формулировкой «по собственному желанию». Дарья Ахтырко юрист

Кроме того, продолжила эксперт, служебный роман на самом деле довольно сложно доказать. Если коллеги просто общаются и ходят вместе на обед, это не означает, что у них роман. Личная жизнь сотрудника вне работы не должна волновать начальника и других членов коллектива. «Как я провожу время и с кем сплю, не может касаться работодателя», — подчеркнула она. Также практически невозможно доказать, что человека повысили «через постель», если нет видеозаписи и это не происходило на рабочем месте.