Сегодня 16:37 Молодых россиян потянуло к милфам. Кто такие милфхантеры, гилфы, дилфы и PPM? 0 0 0 Фото: ALPR/AdMedia / Global Look Press Общество

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Прохор Шаляпин

В России снова популярен тренд на любовь к милфам. По крайней мере, так говорят психологи. Известный любитель дам постарше Прохор Шаляпин уверен, что это прекрасная тенденция. Кто такие милфхантеры и обидно ли быть милфой, разбирался 360.ru.

Кто такие милфы Этим летом (а если быть точнее, 10 июля) исполнилось ровно 25 лет с момента выхода на экраны культовой комедии «Американский пирог». Любят это фильм по разным причинам, и персонаж мамы Стифлера, конечно, одна из них. Исполнила эту роль 38-летняя Дженнифер Кулидж, ставшая после этого неким эталоном милфы. По сюжету главный герой — одноклассник ее сына по имени Стифлер — называет ее MILF, чтобы выразить всю гамму чувств, которую вызывал у него образ сексапильной взрослой женщины. Дословно эта аббревиатура означает «мама, с которой я бы переспал».

Фото: D. Long / Global Look Press

Сценарист «Американского пирога» Адам Герц при этом уверял, что понятие MILF не придумывал, а лишь способствовал росту его популярности. Правда это или просто большая скромность, мы уже не узнаем, тем не менее распространение понятия «милфа» произошло именно после этой комедии. А как же называли женщин наподобие мамы Стифлера до появления слова MILF? Например, yummy mummy, что в переводе с английского означает «аппетитная мамочка».

Фото: KPA / Global Look Press

С какого возраста и какую женщину могут назвать милфой Принято считать, что милфы — женщины с детьми в возрастном диапазоне от 30 до 45-46 лет, очень привлекательные, сексуальные, спокойные и эмоционально зрелые.

Если детей нет, женщин со всеми перечисленными качествами и личной заинтересованностью склеить кого-то помладше могут называть пума или кугуар (от английского cougar — красивая и опасная хищница). Есть версия, что такой термин появился в Канаде, где так привыкли называть женщин 40+, цепляющих молодых парней в барах. Когда понятие популяризировали, пумами стали не только дамы в барах Ванкувера. Сейчас пума — это успешная взрослая женщина, у которой есть кавалер младше ее, и замуж за него она не стремится вовсе.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

Хороший пример такой хищницы — персонаж Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе». Помимо этого, существует термин для более взрослых и пожилых женщин — GILF (иными словами, ну очень привлекательная бабуля). Главным гилхантером в России, принято считать Прохора Шаляпина. Артист сам неоднократно шутил по поводу своих пожилых подруг. А в беседе с Mash недавно заявил, что в 50-60 лет женщины выглядят лучше, чем в 20. «Опытные женщины — умнее. Они самодостаточные, смотрят более реальными глазами на мужчину. Если он моложе, прощают какую-то несостоятельность», — подчеркнул он. Вместе с тем Шаляпина скорее можно отнести к милфхантерам.

Фото: Craig Blankenhorn/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Есть и совсем новые синонимы для милфы. Например, PPM (Porshe Pilates Mom), то есть богатая женщина, которая ездит на своем элитном авто на занятия по пилатесу. И других забот, по сути, у нее нет. Другой вариант — WHIP (Woman Who is Hot, Intelligent and in Her Prime), в дословном переводе — горячая умная женщина в самом расцвете сил.

Мужчины-милфхантеры: кто они С женщинами-милфами вроде разобрались, но есть и другой вопрос: а бывают ли мужчины-милфы? Бывают, но называют их другим термином — DILF. Это тоже аббревиатура. С английского ее можно дословно перевести как «папочка, с которым я хотела бы переспать» (Dad I’d Like to ***).

Также есть другая категория мужчин — помладше, — которые хотят вступить в отношения с женщинами-милфами, ищут с ними знакомства, стремятся закрутить роман. Называют их милфхантеры (то есть охотники на милф).

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / Global Look Press

В этом году несколько СМИ назвали милфхантерство новым популярным трендом в России. Мол, все чаще мужчины делают выбор в пользу женщин постарше. Однако сексолог Катерина Молния с тезисом о том, что этот тренд «новый», не согласилась. «На самом деле, он был всегда. Просто сейчас у него есть благозвучное для русского уха название. И любой молодой мужчина женщину старше себя старается так назвать. Хотя может даже не знать, как это слово переводится. Так или иначе, это было, есть и будет, когда молодые мужчины обращают внимание на более зрелых дам», — указала она в беседе с 360.ru.

По оценке психолога Дарьи Дугенцовой, причин у милфхантерства, конечно, может быть много, но среди них все же можно выделить несколько пунктов.

Фото: Trish Badger / Global Look Press

«Во-первых, мужчины ищут себе мам, а женщины — сыночков. То есть, скорее всего, и у той, и у другой стороны есть незакрытый гештальт в отношениях со своим сыном/братом/матерью/бабушкой. Тем самым они решают эту проблему через отношения», — пояснила эксперт в беседе с 360.ru. Во-вторых, продолжила Дугенцова, мужчины выбирают милф, потому что те менее требовательны к молодым людям. Плюс у обоих присутствует жажда чего-то запретного, острых ощущений. С помощью отношений они это компенсируют, подчеркнула она.

По мнению Катерины Молнии, интерес молодых мужчин к милфам связан с тем, что их сверстницы могут быть подчас более зажатыми, а им хочется связи с женщинами, у которых есть опыт, которые спокойны и уверены в себе.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«Мужчина благодаря такой женщине тоже раскрепощается сильнее», — указала сексолог. Вместе с тем, если такая тяга к MILF связана с тем, что у человека могут быть проблемы в семье, в частности с фигурой матери, то такие отношения, вероятно, могут быть не слишком здоровыми. «Потому что, по сути, это эмоционально незрелый мужчина и взрослая женщина, которая по каким-то причинам нашла себе эмоционально незрелого мужчину. И она о нем заботится, а он заботится о своих потребностях, которые недозакрыла его мать в детстве. И получаются несколько невротические отношения», — добавила эксперт.

Фото: Ron Adar / Global Look Press

Милфа — это оскорбительно? Психолог Дарья Дугенцова убеждена: оскорбится из-за слова «милфа», вероятнее всего, женщина, которая либо не разрешает себе быть таковой, либо считает себя ею, но боится в этом признаться. «Иными словами, если у женщины устойчивая самооценка, оскорбить ее, в принципе, достаточно сложно», — подчеркнула собеседница 360.ru. За долгие годы существования это понятие давно перестало нести в себе один только сексуальный подтекст. И образ милфы уже перестал ограничиваться только той самой горячей мамой Стифлера.

Для понимания: в 2016 году певица Fergie выпустила клип для трека M.I.L.F. $, в котором можно видеть Ким Кардашьян, Алессандру Амбросио и Эмбер Валлетту. Все они — матери в отличной форме, успешные и невероятно привлекательные.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / Global Look Press

И цель Fergie была не просто в том, чтобы показать их в облегающей одежде с глубоким декольте, а в том, чтобы донести необходимость борьбы со стигматизацией кормления младенцев грудью. Другой пример — комедия MILF (в русском прокате — «Горячие мамочки) режиссера Аксель Лафон. Героини фильма — подруги детства, у которых закручиваются отношения с парнями, гораздо младше их. И тут одним из главных посылов было стремление донести до зрителей мысль, что возраст — это просто цифры. Не видела ничего предосудительного в термине MILF и Дженнифер Кулидж. В 2021 году исполнительница роли мамы Стифлера нарекла себя «оригинальной милфой».

«Знаю, что есть и другие люди, которых можно назвать милфами, но, надеюсь, я всегда буду первой в этом отношении», — добавила актриса.

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Global Look Press

Вместе с тем до сих пор есть те, кто считает слово «милфа» скорее уничижительным, отрицая возможность разной трактовки в зависимости от контекста. Таким, например, был лингвист Лорел Саттон. Еще в 1991 году ученый назвал аббревиатуру MILF ужасной и выразил надежду, что будущие поколения сочтут это слово удивительно оскорбительным и скажут: «Как хорошо, что мы больше так не говорим»». Однако этого не произошло.