Молодых россиян потянуло к милфам. Кто такие милфхантеры, гилфы, дилфы и PPM?

Есть и совсем новые синонимы для милфы. Например, PPM (Porshe Pilates Mom), то есть богатая женщина, которая ездит на своем элитном авто на занятия по пилатесу. И других забот, по сути, у нее нет.

Другой вариант — WHIP (Woman Who is Hot, Intelligent and in Her Prime), в дословном переводе — горячая умная женщина в самом расцвете сил.