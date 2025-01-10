Зиму в России сравнили со сбитым летчиком. Почему январь оказался таким теплым
Тишковец: начавшийся год поразил аномалией тепла, зимы уже не будет
В наступившем году в большинстве регионов России наблюдается аномально теплая погода. Температура воздуха превышает климатическую норму на 4–9, а местами даже на 12 градусов. О причинах в своем Telegram-канале рассказал метеоролог Евгений Тишковец, назвав зиму сбитым летчиком.
Погодные аномалии
В Москве первая декада января оказалась почти на пять градусов теплее нормы. Уже третьи сутки подряд, в разгар зимы, среднесуточная температура держится выше нуля, создавая ощущение «метеорологической» весны.
Снежный покров стремительно тает: его высота в пять раз меньше нормы. И в ближайшие двое суток ситуация не изменится.
«А каковы же стратегические перспективы второй половины самого холодного сезона в году? По предварительным оценкам, настоящей зимы — не будет! Классическая зима вылетит в трубу, и канет в Лету», — заявил синоптик.
Согласно краткосрочному прогнозу, несмотря на небольшие снегопады и похолодание на следующей неделе, температура воздуха лишь немного опустится до отрицательных значений, и «снежный покров будет влачить жалкое существование».
В связи с тем, что с запада на восток перемещаются теплые воздушные массы атлантического происхождения, на юге нашей страны и на большей части юго-запада и запада Русской равнины практически не будет снега.
Глобальное потепление
Согласно долгосрочным прогнозам, до завершения сезона средняя температура воздуха в Москве будет примерно на пять градусов выше нормы. Это означает, что настоящей зимы в привычном понимании не будет.
Однако это не исключает возможности морозных и снежных дней. Но эти погодные явления не смогут кардинально изменить ситуацию в атмосфере. Также не стоит ожидать обильных снегопадов и, соответственно, больших сугробов.
«Мало того, и старт весны-2025, по всей видимости, тоже будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях», — добавил Тишковец.
В марте ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы, а в апреле температура — на три градуса выше многолетних значений метеостатистики. Это говорит о высокой вероятности того, что весна наступит раньше обычного. Возможно, уже к началу апреля снежный покров полностью растает.
«Спасибо малышу „Эль-Ниньо“ и пресловутому глобальному потеплению», — сказал синоптик.
Ранее Москвичей предупредили о грядущих заморозках. В понедельник температура воздуха в Москве начнет опускаться до отрицательных значений. И ночью, и днем столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов. Однако сильных морозов не ожидается. Погода обещает быть мягкой и комфортной, на три градуса выше нормы.