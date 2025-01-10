Зиму в России сравнили со сбитым летчиком. Почему январь оказался таким теплым

Тишковец: начавшийся год поразил аномалией тепла, зимы уже не будет

В наступившем году в большинстве регионов России наблюдается аномально теплая погода. Температура воздуха превышает климатическую норму на 4–9, а местами даже на 12 градусов. О причинах в своем Telegram-канале рассказал метеоролог Евгений Тишковец, назвав зиму сбитым летчиком.

Погодные аномалии

В Москве первая декада января оказалась почти на пять градусов теплее нормы. Уже третьи сутки подряд, в разгар зимы, среднесуточная температура держится выше нуля, создавая ощущение «метеорологической» весны.

Снежный покров стремительно тает: его высота в пять раз меньше нормы. И в ближайшие двое суток ситуация не изменится.

«А каковы же стратегические перспективы второй половины самого холодного сезона в году? По предварительным оценкам, настоящей зимы — не будет! Классическая зима вылетит в трубу, и канет в Лету», — заявил синоптик.

Согласно краткосрочному прогнозу, несмотря на небольшие снегопады и похолодание на следующей неделе, температура воздуха лишь немного опустится до отрицательных значений, и «снежный покров будет влачить жалкое существование».

В связи с тем, что с запада на восток перемещаются теплые воздушные массы атлантического происхождения, на юге нашей страны и на большей части юго-запада и запада Русской равнины практически не будет снега.