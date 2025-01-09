Москвичей предупредили о грядущих заморозках

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в центре европейской части России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными — от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля», — сообщил синоптик.

По его словам, переход к отрицательным значениям произойдет в понедельник. И ночью, и днем столбики термометров в Москве покажут -2…-7 градусов. При этом сильных морозов не ожидается. Погода будет мягкой и комфортной, на три градуса выше нормы.

Синоптик Александр Ильин рассказал, что теплая погода задержится в Москве лишь до 11 января. В пятницу и субботу ожидаются осадки в виде дождя. Атмосферное давление 9–10 января упадет до 746 миллиметров ртутного столба, в субботу — до 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с юга, юго-запада и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.