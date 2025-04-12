Большой праздник. Собственникам квартир четвертой очереди ЖК «Остафьево» выдали ключи
Собственники квартир четвертой очереди ЖК «Остафьево» получили ключи
В офисе продаж ЖК «Остафьево» в Новой Москве буквально нет свободного места — собственникам четвертой очереди стали выдавать ключи от квартир. Процесс запустили чуть позже срока из-за нехватки специалистов по отделке, но застройщик максимально быстро решил все проблемы.
Здесь есть чем дышать
Новая глава в жизни началась у семьи Андреевых: супруги Ирина и Василий получили ключи от квартиры в новом жилом комплексе. Хозяйка жилплощади сразу детально ее осмотрела.
«Мебель уютная, светлая. Наконец-то мы открываем шкафы своей квартиры. Большие окна, будет светло. Что важно для девочки — это самое главное — санузел. Уже вода течет», — отметила Ирина.
Покупка именного такого жилья была принципиальным моментом для Андреевых. Недавно в семье случилось несчастье — сгорел дом. Поэтому переехать на новое место хотелось быстро и без лишних хлопот.
«Нам важно было въехать сразу в готовое, потому что прекрасно понимали: съем жилья и ремонт — надолго бы затянулось. Взяли, чтобы облегчить себе задачу, сразу с ремонтом, мебелью», — добавила Ирина.
Но не только этот фактор стал приоритетом для покупки. Жить в Новой Москве и не чувствовать себя как в мегаполисе — подобное стало возможным именно здесь.
Здесь природа — есть чем дышать. Неподалеку пруд, что самое главное — муж любит рыбалку. Можно пойти на выходные и порыбачить, отдохнуть.
Ирина Андреева
собственница квартиры
Высокий стандарт качества
Все квартиры в ЖК «Остафьево» сдаются с отделкой, многие — с мебелью. Комплектация полностью под ключ, рассказала клиентский менеджер отдела заселения Екатерина Князева.
«Для нас это большая ответственность — важно, чтобы все квартиры не только соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“, но и нашим клиентам, их ожиданиям», — подчеркнула она.
Сам дом спроектировали и построили по последним требованиям: сквозные подъезды, современные детские площадки и места отдыха для взрослых, а также дворы без машин, видеонаблюдение и развитая инфраструктура.
«Уже работают у нас две школы, три сада, торговый центр. И напротив идут школы и сады на той стороне. <…> Благоустройством двора вокруг сада тоже занимаются, соответственно, скоро сдача», — отметила Князева.
Первые три очереди ЖК «Остафьево» уже заселили — там проживают более шести тысяч семей, которые активно пользуются развитой инфраструктурой.