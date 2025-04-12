Большой праздник. Собственникам квартир четвертой очереди ЖК «Остафьево» выдали ключи

В офисе продаж ЖК «Остафьево» в Новой Москве буквально нет свободного места — собственникам четвертой очереди стали выдавать ключи от квартир. Процесс запустили чуть позже срока из-за нехватки специалистов по отделке, но застройщик максимально быстро решил все проблемы.

Здесь есть чем дышать

Новая глава в жизни началась у семьи Андреевых: супруги Ирина и Василий получили ключи от квартиры в новом жилом комплексе. Хозяйка жилплощади сразу детально ее осмотрела.

«Мебель уютная, светлая. Наконец-то мы открываем шкафы своей квартиры. Большие окна, будет светло. Что важно для девочки — это самое главное — санузел. Уже вода течет», — отметила Ирина.

Покупка именного такого жилья была принципиальным моментом для Андреевых. Недавно в семье случилось несчастье — сгорел дом. Поэтому переехать на новое место хотелось быстро и без лишних хлопот.

«Нам важно было въехать сразу в готовое, потому что прекрасно понимали: съем жилья и ремонт — надолго бы затянулось. Взяли, чтобы облегчить себе задачу, сразу с ремонтом, мебелью», — добавила Ирина.

Но не только этот фактор стал приоритетом для покупки. Жить в Новой Москве и не чувствовать себя как в мегаполисе — подобное стало возможным именно здесь.