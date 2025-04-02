Четвертую очередь жилого комплекса «Остафьево» готовят к сдаче

Строительство четвертой очереди жилого комплекса «Остафьево» завершается в Новой Москве. В нем живут уже более шести тысяч семей, активно пользующиеся развитой инфраструктурой.

Передача ключей затянулась на три месяца — не хватало специалистов по отделке. Но сейчас проблему удалось решить, ремонт в квартирах близится к финалу, и жильцы смогут въезжать в новый дом уже с 15 апреля.

«Мы провели конструктивную встречу с покупателями и детально обсудили все вопросы перед заселением жильцов. Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“», — рассказал руководитель проекта.

В районе уже действуют две школы и три детских сада. Скоро в эксплуатацию введут поликлинику.

Эти корпуса не станут последними. Застройщик планирует сдать еще один дом в рамках четвертой очереди. А это значит, что еще десятки семей смогут въехать в современное жилье.