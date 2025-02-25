Жюри конкурса социальных проектов «Инносоциум» назвало имена 24 финалистов

Экспертный совет Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» назвал имена 24 финалистов сезона 2024–2025 годов. Восемь победителей получат гранты на их реализацию, а летом представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего номинаций в конкурсе восемь, в них по три финалиста, партнером каждой выступает своя организация.

В номинации «Историческое наследие» при поддержке Минобрнауки финалистами стали проекты сборника фронтовых писем времен Великой Отечественной войны, реставрации руинированной настенной живописи храма Великомученика Георгия в селе Косково Вологодской области и серии комиксов «Супергерои Z».

Номинации «Активное долголетие» помогал Совет Федерации. Здесь выбились вперед проекты «Серебряный блогер в Сети», «Быть рядом» и «Институт серебряного долголетия».

Промсвязьбанк стал партнером номинации «Инклюзивное общество». В ней отметили проекты «ЯСПОСОБЕН: „Нейросети для каждого“», «Сенсорная комната — Пространство мечты» и «Коснись искусства».

В номинации «Развитие территорий», партнером которой стал фонд «Росконгресс», эксперты отдали предпочтение проектам «Благоустройство спортивной площадки в Тимирязевском парке», «Россия за окном» и «Фестиваль хлеба „С пылу! С жару!“».

Лучшими в номинации «Женское лидерство» признали проекты «Марафон-акселератор женского лидерства „Мягкая сила“», «Головоломка. Путь к себе» и «Мы вместе». Здесь все три места заняли студентки.

«Газпром-Медиа Холдинг» поддержал номинацию «Душа России: сохранение культуры и традиций коренных народов». В ней в финал вышли проект Международного фестиваля подвижных игр, видеоигра «Нартский эпос» и «Люди Лебеди — возвращение резной истории».

В номинации «Ответственное отношение к животным», партнером которой выступил Центр изучения питания и благополучия животных, финалистами стали проекты «Кинология без границ», «Забота о животных» и «Пушистый фестиваль».

В номинации «Социальный взгляд: короткий метр студенческих инициатив» лучшими признали фильмы «Между нами», «Мне здесь хорошо» и «Сердце в красках».

«Каждая идея, представленная финалистами, демонстрирует стремление авторов решать насущные социальные проблемы, делая нашу жизнь более удобной, справедливой и интересной», — отметила певица, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

До конца февраля финалисты дорабатывают проекты, а в марте их оценивает экспертное жюри. Восемнадцатого марта объявят победителей, а наградят их в июне в Санкт-Петербурге.