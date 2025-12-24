«Это не мусор биологический». Жители Химок испугались, что выгнанные из МГИК коты погибнут

Местная жительница Ольга рассказала 360.ru, что бездомных котов подкармливали, а волонтеры взяли опеку над животными, всех стерилизовали, обработали от блох, некоторых даже удалось пристроить в семьи.

По словам девушки, 17 и 18 декабря кто-то из сотрудников института велел закрыть единственный открытый продух в здании, где прятались коты.

«Естественно, животные остались за решеткой „в темнице сырой“. Волонтеры несколько раз взламывали решетку, но ее на следующий день ставили на место. Сейчас даже запретили нам подкармливать. Мы не можем подойти к решетке, иначе нас сразу обвиняют во взломе. Часть котиков осталось в подвале, и мы переживаем за их судьбу. Им нужна вода», — пожаловалась она.

При этом пресс-служба МГИК в беседе с 360.ru отметила, что специалисты эвакуировали всех животных из подвала и провели герметизацию возможных входов.