«Это не мусор биологический». Жители Химок испугались, что выгнанные из МГИК коты погибнут
Химчане переживают, что кошки, годами обитавшие возле общежития МГИК, погибнут из-за замурованных подвалов. Животным больше негде прятаться.
Местная жительница Ольга рассказала 360.ru, что бездомных котов подкармливали, а волонтеры взяли опеку над животными, всех стерилизовали, обработали от блох, некоторых даже удалось пристроить в семьи.
По словам девушки, 17 и 18 декабря кто-то из сотрудников института велел закрыть единственный открытый продух в здании, где прятались коты.
«Естественно, животные остались за решеткой „в темнице сырой“. Волонтеры несколько раз взламывали решетку, но ее на следующий день ставили на место. Сейчас даже запретили нам подкармливать. Мы не можем подойти к решетке, иначе нас сразу обвиняют во взломе. Часть котиков осталось в подвале, и мы переживаем за их судьбу. Им нужна вода», — пожаловалась она.
При этом пресс-служба МГИК в беседе с 360.ru отметила, что специалисты эвакуировали всех животных из подвала и провели герметизацию возможных входов.
Тем не менее Ольга переживает, что сейчас на улице холодно. Она отметила, что на протяжении 10 лет продухи периодически закрывают, ссылаясь на устаревшую статью № 170. Однако с 2006 года были внесены новые поправки, постановления № 491 и № 1498, которые обязывают оставлять хотя бы один продух открытым для доступа кошек.
«Мне перезванивали, возможно, из службы безопасности института. Сказали, что подвалы оставят закрытыми, котиков якобы отловят и раздадут в приюты. Я очень боюсь, что животных просто прогонят на мороз или найдут другой способ избавиться от них. И мы всеми силами стараемся это предотвратить», — сказала Ольга.
Коты — это не мусор биологический. Это часть экосистемы, умные, душевные существа, умеющие чувствовать.
Ольга
Неравнодушные жители продолжают собирать подписи ректору с просьбой оставить по одному «кошачьему лазу».
Общая цель горожан, отметила Ольга, обеспечить вентиляцию подвалов, предотвратить сырость, плесень, а также соблюсти требования к содержанию бездомных животных, как того требует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».