В Химках забили тревогу из-за замурованных в подвале кошек

МГИК эвакуировал кошек из подвалов общежития и поставил решетки на вход

Работники закрыли решетками вход в подвал общежития МГИК в Химках, где жили кошки, и замуровали некоторых из них. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он пояснил, что рабочие случайно закрыли в подвале несколько кошек. Неравнодушные граждане приоткрыли продух, и одно из животных выбралось. Собеседник 360.ru добавил, что кошкам больше негде прятаться, поэтому руководству вуза следует обратить на это внимание.

«Выскочила из продуха библиотечная кошка 21 декабря. А 20-го числа ее замуровали», — отметил он.

По словам источника, неравнодушные граждане уже написали два письма ректору.

Ситуацию прокомментировала 360.ru пресс-служба МГИК. Представитель вуза заявил, что специалисты эвакуировали всех животных из подвала и провели герметизацию возможных входов. После этого некоторые жители, вопреки правилам, попытались снять решетки из опасения, что выселили не всех кошек.

«Была проведена повторная проверка совместно с неравнодушной жительницей и представителем правоохранительных органов. Все подвальные помещения были тщательно осмотрены», — подчеркнули в МГИК.

В пресс-службе добавили, что по итогам проверки животных не нашли.

«Мы понимаем вашу первоначальную тревогу и полностью ее разделяем. Именно поэтому были предприняты оперативные меры и проведена двойная проверка с привлечением заинтересованных лиц», — подчеркнули в вузе.

Представитель МГИК назвал сообщения о замурованных кошках недостоверными.