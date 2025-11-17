Сегодня 14:37 Насиловал и кусал уже мертвые тела. История жестокого убийцы Сергея Ряховского 0 0 0 Фото: Сергей Ряховский в суде. Скриншот из документального видео / «ВКонтакте» Общество

Сергей Ряховский пять лет наводил ужас на окраины Москвы и Подмосковья. Здоровенный детина набрасывался на людей и убивал их с особой жестокостью. Особой целью для него были женщины в возрасте. Когда маньяка поймали, он искренне надеялся сойти за сумасшедшего.

Биография Сергея Ряховского Сергей Ряховский появился на свет 29 декабря 1962 года в Балашихе. Парень родился настоящим богатырем: в полгода весил 11 килограммов. Однако здоровье у него было неважное: воспаление легких оставило о себе память бронхиальной астмой, а из-за родовой травмы говорить начал только с трех лет. Родители изо всех сил заботились о сыне, что иногда играло против него: одноклассники вдоволь поиздевались над толстым мальчиком, которого мама водила в школу за ручку. Учился Сергей средне, был нелюдим и при этом впечатлителен и раним. Отдушиной стали книжки с фантастикой, кружок радиодела и животные, которых он очень любил. После восьмого класса окончил профтехучилище, устроился электромонтером. Проработал на одном месте лишь год: слишком уж грубым и вспыльчивым был этот почти двухметровый крупный парень. По той же причине не сложились и личные отношения: его девушку довольно скоро начала пугать агрессивность ухажера и она разорвала отношения. Ряховский иногда подрабатывал слесарем в таксопарке, электриком на заводе, охранником. Мастерил и чинил радиоприемники. В свободное время по вечерам начал пропадать в московском районе Гольяново. Там он охотился на пожилых женщин и пытался их изнасиловать. После десятого нападения 20-летнего парня наконец поймали и отправили за решетку.

Фото: Сергей Ряховский. Скриншот из документального видео / «ВКонтакте»

«Командор» Ряховский Хотя Ряховского осудили за злостное хулиганство, заключенные быстро выяснили, что среди подробностей дела были попытки изнасилования, и надругались над ним. Все четыре года лишения свободы мужчина был парией и на свободу в ноябре 1986-го вышел с лютой ненавистью к гомосексуалистам* и прочим, по его мнению, недостойным людям. Ряховский начал писать фантастическую повесть под названием «Старфал». Великий Командор при поддержке группы подчиненных ему роботов очищал миры от всякого отребья: бандитов, пиратов и прочих преступников. Всех их ждали разнообразно и детально описанные казни, которые вершил лично главный герой: кого-то сжигали огнеметами, кого-то вышвыривали в открытый космос. Миссия Командора очень нравилась автору, который верил, что после смерти все недостойные переродятся в хороших людей. Нужно лишь поскорее вычистить их из этой жизни, чтобы помочь на пути реинкарнации. Правда, чем кончилось дело у героя повести, неизвестно — все три варианта никак не удавалось завершить.

Фото: Записки Сергея Ряховского. Скриншот из документального видео / «ВКонтакте»

Причины заминки неясны: может, никак не получалось придумать эффектную концовку, или писателя постоянно отвлекало не менее важное дело всей его жизни — настоящие убийства. Как и выдуманный герой, Ряховский решил расправляться с неугодными. Жертв насилия он не планировал оставлять в живых, чтобы избежать их свидетельств. На первые нападения Ряховский решился лишь через два года после выхода на свободу. Все свои злодеяния он тщательно протоколировал в отдельной тетрадке. Подсчитывал смерти жертв, рисуя гробики красного или синего цвета — сообразно полу. Записывал расстояния до разных городов, цены на билеты.

Преступления маньяка Зимним вечером 1988-го водитель подобрал возле автобусной остановки раненую женщину. Она рассказала, что на нее набросился здоровенный мужчина и всадил ей в живот перочинный нож. Через две недели в Кузьминском лесопарке обнаружили 20-летнюю девушку: неизвестный гигант ударил ее по голове обухом топора. Обе жертвы выжили, но преступника не нашли. Летом того же года в Битце нашли тело 41-летнего мужчины, как оказалось, нетрадиционной сексуальной ориентации*. Он был задушен, а на спине чернели раны от ударов отверткой. Поиски свидетелей и расспросы знакомых ничего не дали. Милиционеры лишь выяснили, что в тот день погибший собирался отправиться в роддом к дочери — у него родился внук.

Фото: Фоторобот убийцы. Скриншот из документального видео / «ВКонтакте»

Спустя пару недель в районе Подольска погибла 70-летняя старушка — ее 14 раз ударили отверткой в грудь, спину и плечи. Спасти пожилую женщину врачи не смогли. В сентябре в лесу возле Кунцева похожим образом убили еще одну пенсионерку. Преступник затаился до следующего года. Зимой 1989-го он напал на 16-летнего лыжника: задушил парня, а потом изнасиловал бездыханное тело. Произошедшее сперва приписали серийному убийце Сергею Головкину по кличке Фишер. Но, когда его все-таки поймали, оказалось, что у маньяка было железное алиби. В тот год Ряховский лишил жизни в Измайловском парке еще одного мужчину, предпочитавшего однополые связи*, и двух женщин — 53 и 58 лет — в Одинцовском районе. Милиция долго не связывала все эти случаи: слишком непохожи были жертвы, да и большой географический разброс сбивал с толку.

Интересно С каждым нападением душегуб заходил все дальше и дальше. Со временем начал заживо калечить своих жертв. Да и после убийств не оставлял тела в покое: насиловал, кусал, однажды вернулся, чтобы отпилить убитому старику-ветерану ногу. С каждым нападением душегуб заходил все дальше и дальше. Со временем начал заживо калечить своих жертв. Да и после убийств не оставлял тела в покое: насиловал, кусал, однажды вернулся, чтобы отпилить убитому старику-ветерану ногу.

Ряховский попадался на глаза свидетелям: неподалеку от мест преступлений видели крупного высокого мужчину со взглядом исподлобья.

Редкие выжившие жертвы помогли составить подробный фоторобот. К тому же он оставлял после себя улики: образцы спермы, отпечатки пальцев. Поймать злодея никак не удавалось — в его действиях даже приблизительно не было никакой логики, за которую могли бы ухватиться сыщики. За пять лет душегуб лишил жизни более двух десятков людей. Наконец, 13 апреля 1993 года, маньяк объявился возле места одного из своих преступлений в Одинцовском районе. Там рядом с деревней Раздоры он в марте зверски пытал, а затем убил и изнасиловал 55-летнюю пенсионерку. Его быстро опознали по фотороботу и через сутки арестовали.

Интересно Совершив преступление, Ряховский губной помадой оставил на теле надпись: «Привэт из Чечни». По его странной логике, такой текст с ошибками должен был показать, что убийство совершили кавказцы. Однако две последние жертвы были обнаружены уже после задержания, так что маневр не удался. Совершив преступление, Ряховский губной помадой оставил на теле надпись: «Привэт из Чечни». По его странной логике, такой текст с ошибками должен был показать, что убийство совершили кавказцы. Однако две последние жертвы были обнаружены уже после задержания, так что маневр не удался.

«Жертва режима» Дома у Ряховского нашли тот самый перочинный нож, с которым он нападал на своих жертв, пресловутую фантастику «Старфал» в трех вариантах и дневник. Тем не менее преступник соглашался признаться только в одном нападении на пенсионерку. Однако, когда его привели к месту убийства 14-летнего ученика интерната для умственно отсталых (нелюдь избил подростка, задушил, посмертно изнасиловал и расчленил), Ряховский неожиданно заявил, что неподалеку тоже убивал людей и может показать, где именно. После этого плотину прорвало и убийца стал признаваться в новых и новых злодеяниях. Он водил сыщиков то к одному, то к другому месту преступления, перечислял порядок своих действий, указывал, где бросил останки, где припрятал или сжег части тел. Даже опытным милиционерам было жутко от будничного тона маньяка. Ряховский же не испытывал никакого раскаяния и с удовольствием просматривал снимки с мест убийства. Психиатры подтвердили у Ряховского геронтофилию, некрофилию, склонность к садизму и синдром неразличения сексуального объекта. В то же время его признали вменяемым, что откровенно возмутило душегуба: он не собирался отвечать за преступления. Одному из следователей сулил купить машину, если отправят лечиться. Милиционер не польстился.

Фото: ИК-1 для осужденных приговоренных к пожизненному лишению свободы, Мордовия. Илья Питалев / РИА «Новости»

Тогда маньяк отказался от всех своих показаний и заявил, что они были получены под давлением следствия. Вот только улик и свидетельств против него было и так достаточно. Ряховский стал писать письма правительству. Он выбрал путь Чикатило: представлялся жертвой политического режима и «антинародной власти», настаивал, что его дело сфальсифицировано.

Конец маньяка Ряховского Летом 1995 года он был признан виновным в 18 убийствах и двух покушениях на убийство. Удалось доказать только эти эпизоды, хотя сам маньяк признавался в 24 нападениях, а следователи предполагали, что на нем как минимум три десятка человеческих жизней. После оглашения приговора — высшая мера наказания! — преступник рявкнул в зал: «Я еще вернусь!» Пули маньяк избежал: из-за введения моратория на смертную казнь Ряховского отправили из «Бутырки» в мордовскую ИК-1 для пожизненно осужденных, которую прозвали «Единичка». Он наводил ужас на своих соседей и скоро остался в одиночке — местные душегубы просто боялись сидеть с ним в одной камере. Говорят, в заключении маньяк писал мемуары, запоем читал книги Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, Роберта Шекли и других фантастов, интересовался астрономией. Ни мать, ни другие родственники ни разу не отвечали на его письма и не приезжали на свидания. Умер Сергей Ряховский в ноябре 2007 года от туберкулеза легких.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.