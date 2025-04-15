«Ждут лучших времен». Почему россияне стали реже покупать квартиры и куда вкладывают деньги

В Москве квадратный метр в премиальном сегменте стоит уже 796 тысяч рублей. Цена за недешевую трехкомнатную квартиру в столице достигает 80 миллионов рублей и более. Одновременно аналитический центр «Дом.рф» предрекает через пару лет дефицит жилья — уже не для элиты, а для семей среднего достатка. Так ли это и какими способами люди обзаводятся новыми квартирами, рассказала в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Говоря о дефиците жилья, эксперт отметила, что, несмотря на мнение Мутко, нет никаких причин для беспокойства.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин принимал в Кремле гендиректора «Дом.рф» Виталия Мутко. Разговор шел о льготной ипотеке, о развитии российских городов и, в том числе, о падении спроса на покупку жилья из-за того, что люди стремятся накопить средства и поэтому откладывают приобретение жилья.

Если говорить об этой ситуации, на наш взгляд, на взгляд экспертов по недвижимости, опасаться нечего. Огромная вероятность, что такая ситуация не случится.

Почему россияне меньше покупают жилья?

По мнению эксперта, прогнозы банковских аналитиков нередко расходятся с мнениями людей, которые напрямую занимаются работой с клиентами и продают жилье. По ее словам, вопреки мнению Мутко, граждане не копят деньги на жилье, а зарабатывают на вкладах.

«Россияне не копят деньги на новое жилье. Россияне сейчас свои сбережения хранят на вкладах и получают высокий процент, чему безмерно рады. А те потенциальные покупатели, которые отложили покупку, действительно ждут лучших времен», — объяснила эксперт.

Но Перескокова все же признала, что падение продаж на рынке недвижимости заметно. Однако, по ее словам, пока ситуация не вызывает опасений.

«Действительно, количество продаж в новостройках уменьшилось по сравнению с 2024 годом, на этот период где-то на 22-23%. Но ситуация не критическая», — подвела итог собеседница 360.ru.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не зафиксировал «пузырь» на рынке ипотеки и не видит рисков его образования в ближайшем будущем.