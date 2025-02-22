Сегодня 03:44 Зарабатывала на России 20 лет, а потом предала. Как живет оскандалившаяся журналистка Жанна Агалакова 0 0 0 Фото: Anvar Galeev/Russian Look / Global Look Press Общество

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Российская журналистка Жанна Агалакова* с 1999 года работала на Первом канале и успела сделать впечатляющую карьеру. Однако после начала спецоперации репортерша тут же уволилась и сразу сбежала в Париж. Сейчас бывшую телеведущую, судя по ее постам в социальных сетях, жутко терзают некие муки совести. За что минюст признал Агалакову* иностранным агентом, как она относится к России и что она сделала с российскими наградами — в материале 360.ru.

Кто воспитал Жанну Агалакову* Жанна родилась в Кирове, в очень интеллигентной советской семье. Отец инженер, мать преподавала литературу и русский язык. Агалаковой* едва исполнилось 14, когда она вместе с родителями переехала в Монголию — отцу предложили там работу. Следующие четыре года семейство прожило в этой стране, а после возвращения Агалакова* устроилась секретарем в «Комсомольскую правду». Как Агалакова* была связана с наркотиками? Сразу после университета Жанна Агалакова* стала пресс-атташе крупной международной структуре по борьбе с наркобизнесом. Это позднее привело журналистку в сюжетную редакцию знаменитой программы «Человек и закон». Какое-то время Агалакова* провела в этой сфере, ей удалось поработать и корреспондентом в пресс-службе советского еще МВД. Грубая ошибка Агалаковой* В 1992 году Агалакова* работала корреспондентом РИА «Новости», а с 1996 по 1999 год — ведущей утренней информационной программы «Сегодня» на НТВ. Спустя три года журналистка с телеканала ушла. Ходили слухи, что руководство НТВ распрощалось с ней после того, как та прямо в эфире ошиблась с числом жертв крупного теракта. Однако крест на карьере Агалакова* ставить не стала, совсем скоро ее дела вновь пошли в гору.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / Global Look Press

Как Агалакова* попала на Первый канал Талант корреспондентки отметил ведущий ОРТ (позднее — Первый канал) Игорь Кириллов. Уже в октябре 1999 года она перешла в эту структуру и получила собственную телепередачу. Настоящий успех принесло Агалаковой* знакомство с Владимиром Познером. Журналистка стала вести с ним программу «Времена», которую в 2002 году отметили престижной премией ТЭФИ. Профессионализм и способность быстро осваивать новые темы сделали Агалакову* одной из самых узнаваемых фигур отечественного телевидения. Всегда мечтала о загранице Агалакова* добивалась большего. Первый канал направил ее сначала во Францию, притом перебраться за рубеж репортерша хотела в том числе и по очень личным причинам. Затем Жанну Агалакову* перевели в Нью-Йорк и следующие шесть лет она возглавляла местное бюро главного российского телеканала. В Россию журналистка уже почти не возвращалась — работала из Франции и делала материалы для Первого канала из других европейских стран. Личная жизнь Жанны Агалаковой* За границу Агалакова* стремилась не просто так. Еще в 1991 году она познакомилась с итальянцем Джорджо Савоно, замуж за него журналистка вышла только через десять лет. На Первом канале Агалакова* пристраивала мужа работать оператором, притом что бедному итальянцу пришлось разбираться, как вообще работает камера.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / Global Look Press

Намного позднее, уже в 2022 году, Савоно также пришлось оставить теплое местечко. Держать на ставке итальянца без протекции Агалаковой* никто не стал.

Скандал с увольнением Жанны Агалаковой* Свой последний репортаж на Первом канале Жанна Агалакова* посвятила российской вакцине «Спутник V» — вернее тому, как жители Италии требуют поставок препарата. Передача вышла 17 февраля 2022 года, а через несколько дней Агалакова* «хлопнула дверью». Держать ее никто не собирался, разговаривать с корреспонденткой не стал и генеральный директор телеканала. Агалакова* спокойно отработала две недели по Трудовому кодексу и ушла. В прессе же Агалакова* постаралась представить все настоящим скандалом. В феврале 2022 года она дала несколько интервью, где публично раскритиковала специальную военную операцию. Особого внимания это не привлекло. В чем Агалакова* обвинила российскую прессу В марте 2022 года Агалакова* выступила на собрании репортеров в Париже, где несколько раз обвинила российскую прессу в пропагандистской работе. Притом добавила, что в ее собственных репортажах «лжи не было». «Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России. И это парадоксально. Про главного человека мы знаем очень много <…> мне кажется, здесь дисбаланс», — заявила журналистка.

Фото: РИА «Новости»

Как Жанна Агалакова* предала государственные награды В сентябре того же года журналистка придумала и еще один способ вернуться в медиаполе. Она сообщила, что отказывается от российских государственных наград. Агалакова* получила их от президента России Владимира Путина. Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую Агалакова* получила в 2016 году, и об ордене Дружбы, которого ее удостоили в 2018-м. Журналистка в соцсетях заявила, что направила все награды прямо в Кремль почтой. И написала адресованную Владимиру Путину открытку, где заявила, что «считает неприемлемыми ваши награды» в контексте текущей политической ситуации с украинским кризисом. За что Жанну Агалакову* признали иностранным агентом Минюст отреагировал на демарши Агалаковой* только 21 февраля 2025 года. Журналистку признали иностранным агентом. Министерство объяснило, что Жанна Агалакова* распространяла недостоверную информацию о действиях властей России. Она также выступала против специальной военной операции. Ведомство обратило внимание и на то, что Агалакова* постоянно живет за границей. Агалакова*, добавили в Минюсте, принимала участие в создании и распространении материалов лиц, которых объявляли иностранными агентами ранее. Пока журналистка на новости из министерства не отреагировала.

Фото: РИА «Новости»

Жанна Агалакова* — далеко не первая знаменитость, сбежавшая из России после начала специальной военной операции. Ранее, к примеру, точно так же поступила и бывшая жена Владимира Епифанцева, оскандалившаяся актриса Анастасия Веденская. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.