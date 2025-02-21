Список иноагентов пополнили журналисты Агалакова и Азар, а также блогер Адагамов

Минюст включил в список иностранных агентов блогера Рустема Адагамова*, а также журналистов Жанну Агалакову* и Илью Азара*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Также в реестр внесли Актера Антона Лирника* и писательницу Елизавету Александрову-Зорину*.

По информации Минюста, все включенные в список люди распространяли фейки о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Также они принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов.

В ведомстве добавили, что Агалакова*, Азар*, Адагамова* и Александрова-Зорина* сейчас проживают за границей.

Ранее депутат Василий Пискарев заявил, что в марте в Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. В случае принятия инициативы работать в сфере образования иноагентам запретят вне зависимости того, кого именно они обучают: детей или взрослых.