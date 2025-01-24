Врач Золотарева: одышка обычно сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем

Одышка может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, включая инфаркт и инсульт. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru» .

Одна из самых распространенных причин одышки связана с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Если сердце функционирует недостаточно эффективно, то органы и ткани получают меньше необходимого им кислорода, что проявляется в виде затруднения дыхания. Эти состояния требуют внимания врачей, так как могут привести к инфаркту миокарда или инсульту, написал сайт kp.ru.

Еще одной частой причиной одышки являются патологии дыхательной системы. Заболевания вроде бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и пневмонии нередко вызывают затрудненное дыхание. Для предотвращения осложнений важно своевременно начать соответствующее лечение.