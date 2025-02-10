Заветный безвиз и поклонение Западу. Зачем люди идут на террор ради украинского паспорта

На днях ФСБ задержала женщину, которая призналась в подготовке диверсии со взрывом в обмен на гражданство Украины. Уроженка Старого Оскола была готова рискнуть ради паспорта соседней страны, и она такая не единственная. Звучит фантастически, но в России есть люди, идущие ради книжечки с тризубом на риск даже пожизненного заключения. В чем секрет? Зачем им паспорт Украины?

Ради тризуба Некая женщина, которая прошла обучение в диверсионной группе и подготовилась взорвать российского военного, запомнилась по недавним новостям не только своим псевдонимом Луффи, но и фактом того, что такие усилия она предпринимала ради получения украинского гражданства. Одновременно с Луффи в России задержали еще троих диверсанток. Как минимум двоим из них обещали после диверсий выезд в Европу. Вероятно, речь шла о легализации в Евросоюзе. И, вероятнее всего, через тот же украинский паспорт. Преступления в обмен на посулы украинского гражданства стали уже чуть ли не самостоятельной категорией правонарушений. Диверсии и теракты тут на первом месте. Вероятно, официальный Киев так высоко ценит паспорт Украины, что ради него претендент должен рискнуть не менее чем 25 годами свободы. Примеров вербовки террористов и предателей ради украинского гражданства очень много. Самый громкий — Дарья Трепова, которая подорвала блогера Владлена Татарского в обмен на шансу уехать на Украину. Был случай, когда моряку обещали паспорт за подрыв корабля Черноморского флота. Россиянину сулили выезд на Украину в обмен на подрыв железнодорожной цистерны. Вновь в Воронеже мужчина готовил подрыв военкомата, рассчитывая бежать на Украину. Можете сами проверить — случаев вербовки ради легализации в Европе очень много, а легализовать могут украинцы только одним способом — через выдачу своего паспорта.

Ведутся на эти обещания не только наши граждане. Самый известный случай — с приезжим из Узбекистана, который признался, что за подрыв российского генерала Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Резонный вопрос: а зачем, собственно, всем этим людям понадобилось ехать на Украину? Разве там рай? И до 2022 года делать там было нечего: отсталость, нищета, коррупция. С тех пор уровень жизни украинцев окончательно рухнул, работы стало меньше. Что там делать? Особенно мужчинам? В условиях, когда миллионы украинцев явно мечтают избавиться от украинского гражданства и не могут этого сделать, кто-то желает этот паспорт получить? И женщины хотят уехать в страну, где им придется прятать своих мужчин от ТЦК в подполе? Что произошло? Для ответа на вопрос вернемся на несколько лет назад.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Желающих было немного Раньше желающих получить паспорт Украины, кажется, было меньше. Тогда на Украину ехали преимущественно в одном случае — там пытались найти убежище люди, которые в России попадали под уголовные дела или внимание органов. Ехали совершенно разные персонажи, от Аркадия Бабченко до бандитов. У Киева искали спасения самые разные люди: лидер новгородской ОПГ Коля «Бес» Кравченко, беглый депутат Илья Пономарев*, которого обвиняли в пособничестве растрате средств в «Сколково», а также петербургский активист Юрий Мельничук, набивший себе на руке тату с антипутинским слоганом и на этом основании испугавшийся, что его в России посадят. Как правило, эмиграция на Украину до 2022 года носила специфический характер: туда бежали люди, которым бежать было некуда. В расчете на благую волю враждебно настроенного к нам государства, из вредности укрывавшего беглецов. Паспорта Украины выдавали тогда редко и непредсказуемо: так, Петр Порошенко наградил паспортом экс-депутата Пономарева*, но не дал его этническому украинцу Мельничуку.

Фото: Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*. IMAGO/Konstantin Sednev / Global Look Press

Не получила его при Порошенко и россиянка Юлия Толопа, неоязычница, бежавшая на Украину от своих же единомышленников, заподозривших ее в денежной нечистоплотности. Толопа воевала в «зоне АТО» — проще говоря, на стороне Киева помогала зачищать Донбасс. Гражданство ей дал Зеленский, именно он стал щедро раздавать паспорта своей родины воевавшим за Украину россиянам. Вероятно, хотел создать видимость существования в России общенародной поддержки Киева. Но, полагаю, натурализовавшиеся через контракт в украинских нацбатальонах россияне самоцелью в те годы ставили не гражданство, а участие в войне. Сафари. На Украине за это хорошо платили, а в Донбассе денег не было, потому воевали за Украину.

Фото: Matthias Bein/dpa / Global Look Press

Священный безвиз Но случился безвиз. Спрос именно на паспорт Украины появился после 2022 года. Полагаю, сошлись в одной точке сразу два фактора: россияне после многочисленных санкций и давления на рубль оказались как бы заперты в стране, доступность путешествий по Европе снизилась, а украинцы ездят без визы. Таким образом, с нашей стороны перебежчиками движет эффект железного занавеса — люди хотят любой ценой побывать за границей.

Со стороны Украины мотивов раздавать свои паспорта россиянам нет никаких. Ценность для соседнего государства наших перебежчиков небольшая, они не могут стать пропагандистским активом. Перебежчиков расцеловывали в холодную войну — во время войны настоящей перебежчики это предатели, а они везде вызывают омерзение. Собственно, Украина и не дает паспорта. Кажется, неизвестен ни один случай, когда завербованный за паспорт россиянин смог бы уехать в Киев или Европу и там легализоваться.

Но зачем? Зачем российскому человеку в принципе жить в Европе с украинским паспортом? Вариант, что этот гипотетический человек намерен жить на Украине, мы не рассматриваем. Он хочет в Европу. Безвизовый въезд. Ну еще в Перу, на острове Святой Елены и на Фиджи с украинским паспортом можно находиться 183 дня. А в Европе — 90. Разрешение на работу нужно оформлять отдельно. Работа для украинцев в Евросоюзе преимущественно черная, тяжелая, да и та — была: уже в 2020 году у европейцев назрело сильное недовольство украинскими мигрантами, которые существенно отличались от коренных жителей внешним видом и бытовыми привычками. Ехать в Европу, чтобы нелегально работать на уборке хостелов, да и такие приработки искать месяцами?

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de / Global Look Press

Другой вопрос: если, к примеру, Дарья Трепова не собиралась работать в Германии уборщицей за черный нал, какие у нее были на Европу планы? Просто посмотреть? Ну, если деньги есть, посмотреть там все можно за полгода, а дальше? Если денег нет, то ничего не посмотришь. На 100 тысяч долларов, которые обещали исполнителю убийства генерала Кириллова, без работы в Европе с украинским паспортом можно бедно прожить года четыре. Если снимать отдельную квартиру, хватит на два года. Если заболеть или попасться миграционным властям, можно и без этих денег остаться. Или же эти люди рассчитывали, что украинский паспорт откроет дорогу к статусу беженца и жизни на пособия? Во-первых, перспективы сомнительные, во-вторых, наличие какого-либо другого паспорта лишает право подаваться на беженство. Особенно подрывнику.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вместо оперы — сбор огурцов Я долго думала, что же соблазняет наших людей на украинский паспорт. Та же Трепова денег получила совсем ничего, 195 тысяч за три месяца, причем больше половины ей пришлось потратить на подготовку к подрыву. Думаю, главным мотивом был выезд на Украину и, вероятно, дальше. Но зачем? Наконец, я поняла. Этими людьми двигало то же, что участниками второго Майдана. Помните, с чего вообще начался в конце 2013-го Майдан? С плакатов «Я не хочу думать, я хочу кружевные трусики и в ЕС». Кто-то там пустил слух, будто при вступлении в Таможенный союз ЕАС запретят кружевные трусы. Потом слух оброс «деталями»: будто трусы запретят при замораживании Януковичем процесса евроассоциации. А потом все захотели трусы и безвиз. Чтобы свободно ездить в Италию. Своими глазами видела по телевизору плакат «Будемо слухати оперу в Італії». Прежде чем слушать итальянскую оперу, нужно на нее заработать. Билет на итальянскую оперу стоит дороже билета до Италии. Но чтобы об этом знать, надо побывать в Италии.

Фото: Участники митинга сторонников евроинтеграции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове / РИА «Новости»

Была в те годы на Украине категория граждан, которые мечтали жить в Европе. Честно говорили: они хотят в ЕС, чтобы сразу уехать в Европу. Надо сказать, я украинцам, пока они не стали депутатов в мусорные баки бросать, даже сочувствовала. И очень хотелось прижать этих промерзших людей с кастрюлями на головах к сердцу и сказать: милые мои, дорогие, за что угодно можете умирать на своем Крещатике, но только не за эмиграцию в Европу, была я в вашей Европе, нет там ничего, за что стоило бы погибнуть. И там люди живут тяжело, и там бедность, только задрапирована. Работают там много, а работу ищут долго, медицина почти везде менее доступна, чем даже на вашей Украине. Никакой свободы слова там тоже нет, никто вам не позволит стоять неделями с кастрюлями на голове в центре Берлина или Лондона.

Европа не стоила того, чтобы ради нее рисковать даже на Украине 2014 года: рискнувшие потом в Италии на полях собирали огурцы.

Никогда не видели, но очень хочется Жить в России сегодня и идти на риск 25-летнего заключения ради 90 дней безвизового пребывания в Европе? Это все непросвещенность и неопытность. Люди, которые не успели обстоятельно посмотреть мир до того, как нам прикрыли двери. Они не знают, как там. Не знают, что телевизор очень часто говорит про Европу правду: что там экономят воду с отоплением, сидят без работы, не ходят в рестораны, что медицина малодоступная, а если не знаешь языка и устройства системы здравоохранения, она становится недоступной вовсе.

Фото: В Италии. Luca Ponti/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это эффект советских беглецов. Помните, как раньше бежали из СССР? Даже вплавь через море! По лесу, кишащему тиграми. Пока таких было мало, они, обласканные вниманием прессы, на Западе устраивались. А когда повалили наши эмигранты, их постигало разочарование. Устраивались только самые знаменитые, остальные шли работать в такси и на стройку. Сегодняшним покорителям Европы тяжелее: на выход границы открыты, у тех, кто туда едет, нет героического ореола, их перспективы в Европе очень плохие. Чуть-чуть не хватило нашим людям времени, чтобы успеть еще поездить по миру и самим увидеть, что не стоит эта Европа того, чтобы бросать все дома ради возможности нелегально работать там уборщиками по украинскому паспорту. Кто бы это объяснил нашим согражданам, которых мучают томные желания проверить, каково это — жить на Западе?

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Также внесен в перечень террористов и экстремистов.