Защита традиционных ценностей и госконтроль. Продажу интим-товаров в Сети могут запретить

Продажу интимных товаров через интернет нужно запретить. С такой инициативой выступил политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, товары для взрослых должны продаваться только в специализированных магазинах. Это поможет защитить традиционные ценности, укрепить общественную нравственность, усилить контроль со стороны государства и повысить качество продукции.

Проблема бесконтрольной рекламы интимных товаров среди молодежи становится все более актуальной, уверен Ярошенко. Современные алгоритмы в Сети активно продвигают такие продукты, делая их доступными даже для несовершеннолетних. Политолог уверен, что ограничение онлайн-продаж поможет защитить детей и подростков от покупки таких товаров, снизит их популярность в интернете и создаст более здоровое информационное пространство.

«Развитие интернет-торговли привело к тому, что интимные товары стали практически неограниченно доступны, в том числе молодежи. Отсутствие должного контроля способствует коммерциализации личных отношений, формированию потребительского подхода к интимной сфере и разрушению традиционного института семьи. Ограничение распространения таких товаров позволит снизить давление со стороны маркетинговых механизмов и сохранить баланс между свободой выбора и защитой общественных устоев», — указано в тексте документа, оказавшегося в распоряжении 360.ru.

Автор инициативы также считает, что интернет-продажи интимных товаров создают сложности для государственного контроля. На рынке много некачественной продукции без сертификатов, что угрожает здоровью людей. В интернете такие товары легко доступны, обходя возрастные ограничения и налоги. Если перевести торговлю в офлайн-магазины, можно усилить контроль за качеством, сертификацией и законностью.

«Еще один важный аспект инициативы — борьба с дегуманизацией отношений и снижение демографических рисков. Распространение интимных товаров через интернет способствует размыванию традиционных семейных ценностей, снижению значимости брака и ответственных отношений», — убежден он.

Исключение онлайн-продаж позволит минимизировать влияние этих факторов, укрепить институт семьи и поддержать курс на демографическое развитие страны.

«Таким образом, предложенные меры направлены на решение нескольких ключевых задач: защиту общественной морали, контроль за рынком интимных товаров, предотвращение негативного влияния на молодежь и поддержку демографической политики», — добавил политолог.

Запрет на интернет-торговлю и ограничение продаж в специализированных магазинах станут важными шагами к сохранению самобытности России и развитию общества, основанного на традиционных ценностях.

Ранее в РКН обратились с призывом обязать российские маркетплейсы проверять возраст покупателей интим-товаров через «Госуслуги».