Возраст покупателей интим-товаров предложили проверять через «Госуслуги»

РКН готов к проверке возраста покупателей товаров для взрослых через «Госуслуги»

Роскомнадзор готов рассмотреть инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через государственный портал «Госуслуги» перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых. Таким образом ведомство ответило на запрос сенатора Артема Шейкина, сообщило агентство «Прайм» .

Шейкин ранее обратился в РКН с призывом обязать российские маркетплейсы проверять возраст покупателей интим-товаров через госпортал.

«Выражаем готовность рассмотреть законодательные инициативы при их поступлении в установленном порядке в адрес Роскомнадзора для минимизации несанкционированного доступа несовершеннолетних к товарам и материалам на маркетплейсах, связанным с интимной тематикой», — ответили в письме ведомства за подписью заместителя Роскомнадзора Милоша Вагнера.

Ранее Шейкин предлагал запретить в России продажу iPhone. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационным технологиям, информационной политике и связи Александр Ющенко назвал такой призыв эмоциональным.