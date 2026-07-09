Сегодня 07:00 Заработок на каникулах: топ-вакансии для подростков в Подмосковье HR-эксперт Белодед назвала доступные вакансии для подростков в Подмосковье летом 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Все больше подростков в Подмосковье стремятся подработать на каникулах — не ради больших денег, а чтобы почувствовать самостоятельность, научиться планировать время и брать ответственность. При грамотном подходе подработка не мешает учебе, а, наоборот, помогает взрослеть и готовиться к будущей карьере. Какие вакансии наиболее популярны в регионе летом — в материале 360.ru.

Топ востребованных вакансий для школьников в Подмосковье Самые популярные вакансии для школьников и студентов летом перечислили в Министерстве социального развития Московской области в комментарии РИА «Новости». «Топ-5 интересных и востребованных вакансий для несовершеннолетних: озеленитель, садовник, специалист по благоустройству; помощник вожатого, вожатый; графический дизайнер; официант; делопроизводитель (специалист по делопроизводству, помощник секретаря», — заявили в ведомстве.

Озеленитель, садовник, специалист по благоустройству. Школьники помогают ухаживать за территориями: подстригать газоны, высаживать растения, убирать мусор, приводить в порядок парки и дворы.

Помощник вожатого, вожатый. Работа в детских лагерях, на летних площадках или в городских проектах. В обязанности входит организация досуга, игр, помощь в проведении мероприятий.

Графический дизайнер. Вариант для тех, кто увлекается творчеством. Подростков берут на простые задачи: верстать буклеты, создавать несложные макеты, обрабатывать фото для соцсетей местных организаций или мероприятий.

Фото: РИА «Новости»

Официант. Помощь в кафе, столовых или на летних верандах: сервировка столов, подача блюд, поддержание порядка в зале.

Делопроизводитель (помощник секретаря). Работа в офисах, администрациях или НКО: сортировка документов, ввод данных, подготовка справок, помощь в организации документооборота. Ребенок может устроиться на работу с 14 лет, но трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Подростки в этом возрасте могут работать не более четырех часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до пяти часов в день, а школьники 16–17 лет — до семи часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью.

Фото: РИА «Новости»

HR-эксперт, бизнес-тренер, автор книги «Нанять и любить» и мама троих детей Светлана Белодед рассказала 360.ru, что ее сын после девятого класса устроился в одну из крупных сетей общепита. «У них очень удобно совмещать — график продуман, все организовано для школьников и студентов. При этом учеба у сына на первом месте, никто не давит, все гибко», — отметила она. Опыт семьи подтверждает общую тенденцию: крупные компании активнее всего привлекают молодежь, выстраивая для нее отдельные программы. Среди самых доступных вариантов для подростков — работа курьером, помощником в пунктах выдачи заказов, промоутером, официантом или сотрудником в торговом зале. При этом с 14 лет выбор сильно ограничен: есть жесткие нормы по количеству рабочих часов, запрет на труд в праздничные дни и ночное время, а также обязательное согласие родителей.

В 14 лет вариантов очень мало. Гораздо легче найти место с 16 лет. Чаще всего это позиции ассистентов, помощников, подавальщиков — без сложных задач, но с понятными обязанностями.

Крупные работодатели не просто закрывают вакансии за счет молодежи — они инвестируют в будущий кадровый резерв. Некоторые компании начинают выстраивать HR‑бренд еще со школы: проводят встречи, рассказывают о профессиях, формируют лояльность задолго до первого собеседования. «Я встречала компании, которые работают уже с первоклассниками. Так они заранее мотивируют и в дальнейшем удерживают сотрудников», — отметила Белодед. В ряде организаций действуют квоты на трудоустройство школьников и студентов: это часть социальной политики и одновременно способ сформировать стабильный коллектив.

Фото: Медиасток.рф

Какие требования у работодателей к школьникам Важный критерий для работодателей — не опыт, а самодисциплина и понимание целей. «Единственное, что компании просят, — это ответственность. Если человек понимает, зачем он пришел, ему легче выстраивать карьерный трек и общаться с работодателем. Для HR зеленый флаг — если подросток занимается спортом или ходит в секцию: это маркер самоорганизации». При этом многое зависит и от подхода рекрутеров: не всегда подростки умеют правильно отвечать на стандартные вопросы.

Помню, сыну отказали, потому что он честно сказал, что хочет поработать только летом, а потом учиться. На следующем собеседовании мы просто иначе сформулировали ответ: сделали акцент на желании совмещать работу и учебу, планировать свое время. И его взяли.

Эксперты отмечают, что сегодня подростки стали осознаннее: быстрее понимают, чего хотят, и не готовы терпеть некомфортные условия. «Если создать для них нормальные условия и научиться их слышать, они прекрасно работают. Не стоит равнять всех под одну гребенку: зумеры быстро уходят оттуда, где им плохо, но так же быстро становятся надежными сотрудниками там, где их ценят», — подчеркнула специалист.

Фото: Медиасток.рф

Еще один тренд — ранний старт карьеры как маркер будущего успеха. «Когда ко мне приходят взрослые кандидаты и рассказывают, что начали работать в 13–14 лет, я понимаю: перед мной человек с высокой мотивацией. Такие сотрудники чаще становятся эффективными руководителями: у них уже есть привычка брать ответственность и планировать свое время», — сказала Белодед. При этом малый и средний бизнес редко выстраивают системные программы для школьников: им сложнее учитывать все юридические нюансы и подстраиваться под учебный график. В результате именно крупные компании становятся основными работодателями для подростков, предлагая не просто подработку, а первый опыт осознанного труда.