У дачников с 1 сентября начнут изымать участки. Как не лишиться земли?
Юрист Крохин рассказал о критериях заброшенности дачного участка
С 1 сентября в России начнут применять критерии заброшенности участка. Владельцев будут наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей или изъятием объекта. Из-за чего могут отнять землю и как не лишиться собственности, выяснил 360.ru.
Критерии заброшенного земельного участка
Сами по себе критерии достаточно расплывчатые, отметил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин.
«В определенном смысле они влияют на право собственности. Оно должно иметь абсолютную защиту, и критерии, которые положили в основу законопроекта, на мой взгляд, недостаточно фундаментальны», — пояснил свою позицию эксперт.
Тем не менее с сентября этого года в России начнут действовать следующие критерии заброшенности:
- отсутствие зарегистрированных зданий на участках, предназначенных под капитальное строительство, в течение пяти лет со дня приобретения;
- наличие серьезных повреждений, которые не устранили в течение пяти лет: разрушенная кровля, стены или фундамент, отсутствие окон, стекол в них. Исключением будут считать аварийные дома или здания, подлежащие сносу;
- сорняки выше одного метра и хлам заняли более половины участка, предназначенного под огородничество, и их не убирают в течение трех лет;
- деревья и кустарники, которые не благоустраивают территорию.
Решение о степени заброшенности участка будут принимать контрольно-надзорные органы, которые проследят за надлежащим состоянием земель. О нарушениях же могут сообщить администрация СНТ или соседи.
Порядок изъятия участка
Важно помнить, что сначала собственнику выдадут предупреждение о необходимости привести участок в порядок. При отсутствии действий в течение года его оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.
Если после уплаты денежной санкции на объекте за полгода ничего не поменяется, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, который передаст в суд дело об изъятии земли из собственности.
Но это произойдет не ранее марта 2028 года — трехлетнего срока со дня вступления закона в силу.
При этом решение об изъятии должно быть обоснованным. То есть собственник должен злостно не исполнять свои обязанности по содержанию.
Константин Крохин
Он отметил, что из-за размытости критериев и большой территории страны судебная практика, скорее всего, будет противоречивой. По его мнению, это очередной шаг к политике перераспределения имущества в России.
Для чего нужен закон
По версии юриста, закон, который вступил в силу в марте этого года, появился из-за нарушения прав соседей крупными землевладельцами.
«Когда старая Москва входила в административной состав новой Москвы, представители местной правящей элиты захватили много земель под будущее строительство. Эти участки до сих пор, все 13 лет, стоят и не обрабатываются. Там растет борщевик, и это наносит ущерб», — объяснил Крохин.
Если закон направлен против этих землевладельцев, то есть поспособствует изъятию объектов и использованию под сельское хозяйство, это позитивно скажется на обществе. Однако же очередное перераспределение земель между элитами приведет к негативной окраске проекта, убежден юрист.
Как не лишиться участка с 1 сентября 2025 года
Чтобы избежать риска изъятия участка, его следует привести в порядок. Для этого нужно:
- очистить территорию от мусора, старых и неухоженных деревьев и кустарников, сорняков. Растительность для благоустройства можно не трогать;
- выровнять рельеф. Следует при необходимости уплотнить или укрепить грунт, распланировать территорию;
- привести землю в порядок: осушить или увлажнить участок, если потребуется;
- посадить цветы или другие полезные культуры, разбить клумбы;
- построить дом или другую постройку, зарегистрировать ее.