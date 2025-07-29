Сегодня 14:03 У дачников с 1 сентября начнут изымать участки. Как не лишиться земли? Юрист Крохин рассказал о критериях заброшенности дачного участка 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 1 сентября в России начнут применять критерии заброшенности участка. Владельцев будут наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей или изъятием объекта. Из-за чего могут отнять землю и как не лишиться собственности, выяснил 360.ru.

Критерии заброшенного земельного участка Сами по себе критерии достаточно расплывчатые, отметил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин. «В определенном смысле они влияют на право собственности. Оно должно иметь абсолютную защиту, и критерии, которые положили в основу законопроекта, на мой взгляд, недостаточно фундаментальны», — пояснил свою позицию эксперт. Тем не менее с сентября этого года в России начнут действовать следующие критерии заброшенности: отсутствие зарегистрированных зданий на участках, предназначенных под капитальное строительство, в течение пяти лет со дня приобретения;

наличие серьезных повреждений, которые не устранили в течение пяти лет: разрушенная кровля, стены или фундамент, отсутствие окон, стекол в них. Исключением будут считать аварийные дома или здания, подлежащие сносу;

Фото: Медиасток.рф

сорняки выше одного метра и хлам заняли более половины участка, предназначенного под огородничество, и их не убирают в течение трех лет;

деревья и кустарники, которые не благоустраивают территорию. Решение о степени заброшенности участка будут принимать контрольно-надзорные органы, которые проследят за надлежащим состоянием земель. О нарушениях же могут сообщить администрация СНТ или соседи. Порядок изъятия участка Важно помнить, что сначала собственнику выдадут предупреждение о необходимости привести участок в порядок. При отсутствии действий в течение года его оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Если после уплаты денежной санкции на объекте за полгода ничего не поменяется, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, который передаст в суд дело об изъятии земли из собственности.

Фото: Медиасток.рф

Но это произойдет не ранее марта 2028 года — трехлетнего срока со дня вступления закона в силу.

При этом решение об изъятии должно быть обоснованным. То есть собственник должен злостно не исполнять свои обязанности по содержанию. Константин Крохин

Он отметил, что из-за размытости критериев и большой территории страны судебная практика, скорее всего, будет противоречивой. По его мнению, это очередной шаг к политике перераспределения имущества в России. Для чего нужен закон По версии юриста, закон, который вступил в силу в марте этого года, появился из-за нарушения прав соседей крупными землевладельцами. «Когда старая Москва входила в административной состав новой Москвы, представители местной правящей элиты захватили много земель под будущее строительство. Эти участки до сих пор, все 13 лет, стоят и не обрабатываются. Там растет борщевик, и это наносит ущерб», — объяснил Крохин.

Фото: Борьба с борщевиком в Подмосковье / Медиасток.рф

Если закон направлен против этих землевладельцев, то есть поспособствует изъятию объектов и использованию под сельское хозяйство, это позитивно скажется на обществе. Однако же очередное перераспределение земель между элитами приведет к негативной окраске проекта, убежден юрист. Как не лишиться участка с 1 сентября 2025 года Чтобы избежать риска изъятия участка, его следует привести в порядок. Для этого нужно: очистить территорию от мусора, старых и неухоженных деревьев и кустарников, сорняков. Растительность для благоустройства можно не трогать;

выровнять рельеф. Следует при необходимости уплотнить или укрепить грунт, распланировать территорию;

привести землю в порядок: осушить или увлажнить участок, если потребуется;

посадить цветы или другие полезные культуры, разбить клумбы;

построить дом или другую постройку, зарегистрировать ее.