У дачников с 1 сентября начнут изымать участки. Как не лишиться земли?

Юрист Крохин рассказал о критериях заброшенности дачного участка

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com

С 1 сентября в России начнут применять критерии заброшенности участка. Владельцев будут наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей или изъятием объекта. Из-за чего могут отнять землю и как не лишиться собственности, выяснил 360.ru.

Критерии заброшенного земельного участка

Сами по себе критерии достаточно расплывчатые, отметил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин.

«В определенном смысле они влияют на право собственности. Оно должно иметь абсолютную защиту, и критерии, которые положили в основу законопроекта, на мой взгляд, недостаточно фундаментальны», — пояснил свою позицию эксперт.

Тем не менее с сентября этого года в России начнут действовать следующие критерии заброшенности:

Фото: Медиасток.рф

Решение о степени заброшенности участка будут принимать контрольно-надзорные органы, которые проследят за надлежащим состоянием земель. О нарушениях же могут сообщить администрация СНТ или соседи.

Порядок изъятия участка

Важно помнить, что сначала собственнику выдадут предупреждение о необходимости привести участок в порядок. При отсутствии действий в течение года его оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Если после уплаты денежной санкции на объекте за полгода ничего не поменяется, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, который передаст в суд дело об изъятии земли из собственности.

Фото: Медиасток.рф

Но это произойдет не ранее марта 2028 года — трехлетнего срока со дня вступления закона в силу.

При этом решение об изъятии должно быть обоснованным. То есть собственник должен злостно не исполнять свои обязанности по содержанию.

Константин Крохин

Он отметил, что из-за размытости критериев и большой территории страны судебная практика, скорее всего, будет противоречивой. По его мнению, это очередной шаг к политике перераспределения имущества в России.

Для чего нужен закон

По версии юриста, закон, который вступил в силу в марте этого года, появился из-за нарушения прав соседей крупными землевладельцами.

«Когда старая Москва входила в административной состав новой Москвы, представители местной правящей элиты захватили много земель под будущее строительство. Эти участки до сих пор, все 13 лет, стоят и не обрабатываются. Там растет борщевик, и это наносит ущерб», — объяснил Крохин.

Борьба с борщевиком в Подмосковье
Фото: Борьба с борщевиком в Подмосковье/Медиасток.рф

Если закон направлен против этих землевладельцев, то есть поспособствует изъятию объектов и использованию под сельское хозяйство, это позитивно скажется на обществе. Однако же очередное перераспределение земель между элитами приведет к негативной окраске проекта, убежден юрист.

Как не лишиться участка с 1 сентября 2025 года

Чтобы избежать риска изъятия участка, его следует привести в порядок. Для этого нужно:

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